La plate-forme de messagerie appartenant à Facebook, WhatsApp, a publié de nouvelles mises à jour, notamment des fonds d’écran personnalisés, des fonds d’écran séparés pour les thèmes clairs et sombres, une fonction de recherche pour les autocollants et un nouveau pack animé. Bien que la définition d’un fond d’écran personnalisé soit une fonctionnalité depuis un certain temps, la mise à jour ajoute la possibilité de mettre des fonds d’écran personnalisés pour les discussions individuelles. En outre, la nouvelle mise à jour apporte également une version mise à jour du pack d’autocollants «Ensemble à la maison» de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est maintenant entièrement animé.

La nouvelle mise à jour de WhatsApp permettra aux utilisateurs de mettre un fond d’écran différent pour chaque contact ou groupe qu’ils ont sur WhatsApp. Ce WhatsApp dit, permettra aux utilisateurs d’identifier plus facilement avec qui ils discutent. « Vos chats WhatsApp occupent une place spéciale dans votre vie, c’est pourquoi nous introduisons des fonds d’écran de chat personnalisés. Rendez vos discussions personnelles et distinctes en utilisant un fond d’écran personnalisé pour vos discussions les plus importantes et vos personnes préférées, et vous n’aurez jamais à vous soucier de l’envoi le mauvais message dans le mauvais chat « , a déclaré WhatsApp dans son communiqué.

En outre, la société a également annoncé qu’il y avait plus de fonds d’écran de doodle parmi lesquels les utilisateurs pouvaient choisir et qu’ils étaient maintenant disponibles en différentes couleurs. En outre, la base de données de fonds d’écran contient également plus d’arrière-plans avec des images de la nature et de l’architecture du monde entier. La nouvelle recherche d’autocollants permet aux utilisateurs de trouver des autocollants plus rapidement et plus facilement.

WhatsApp a récemment lancé sa fonctionnalité de messages disparaissant pour Android et iOS. La nouvelle fonctionnalité, si elle est activée, fera disparaître les messages d’une discussion après sept jours. La fonction de disparition des messages peut également être utilisée dans les discussions de groupe, où l’option d’activation / de désactivation appartient uniquement à l’administrateur.