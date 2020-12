La plupart de l’attention autour de Samsung pour le moment est basée sur la prochaine gamme Galaxy S21, mais nous attendons également les Galaxy Buds Pro. Les écouteurs de nouvelle génération de Samsung ont fui de manière proéminente jusqu’à présent et nous avons maintenant un examen approfondi de leurs fonctionnalités depuis l’application Galaxy Wearable.

Tout d’abord, les Buds + seront livrés avec une annulation active du bruit ainsi qu’un son 3D pour le contenu vidéo pris en charge. Nous pouvons clairement voir que l’un des menus a une bascule avec ANC sur le côté gauche et le mode ambiant sur la droite. Les Buds Pro pourront également basculer automatiquement en mode Ambiant s’ils détectent votre voix tout en réduisant le volume de votre média.









Fonctionnalités Galaxy Buds Pro dans l’application Galaxy Wearable

La fonction audio 3D devrait fonctionner de la même manière que l’audio spatial d’Apple trouvé sur les AirPods Pro en ajustant la sortie audio en fonction de votre mouvement à travers un gyroscope intégré.









Audio 3D • Détection vocale • Améliorations auditives

Vous obtiendrez également des commutateurs de profil sonore standard à partir de l’application avec des options d’amplification des basses, de clarté et d’aigus. Samsung inclut une bascule pour bloquer entièrement les commandes tactiles sur les Buds Pro, ainsi que la possibilité de personnaliser le geste toucher et maintenir individuellement sur chaque oreillette. Find My Earbuds est une autre fonctionnalité intéressante qui fonctionne en tandem avec l’application SmartThings de Samsung pour vous aider à localiser les Buds + s’ils sont égarés.

Dans l’actualité connexe, GalaxyClub rapporte que les Buds Pro coûteront 229 € en Europe. Nous obtenons plus de confirmation que les écouteurs TWS seront disponibles le mois prochain aux côtés de la série Galaxy S21 et qu’ils seront livrés avec quelques précommandes des prochains produits phares Galaxy (probablement avec les Galaxy S21 + et S21 Ultra). Les Buds + seront initialement proposés dans les couleurs noir, argent et blanc et d’autres options devraient suivre plus tard en 2021.

