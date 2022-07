Fonctionnalités clés aidant les créateurs à se démarquer – Samsung Global Newsroom

Avec l’émergence des plateformes de vidéos sociales et un large accès aux caméras haute résolution, on peut dire sans risque de se tromper que nous vivons à l’âge d’or du contenu vidéo accessible et de haute qualité. Alors que de plus en plus de créateurs de contenu rejoignent ces espaces et que la concurrence augmente, beaucoup s’efforcent de faire en sorte que les vidéos de la meilleure qualité possible se démarquent. Plus que jamais, les créateurs choisissent soigneusement leurs moniteurs PC en fonction de la qualité de l’image et de la précision des couleurs pour s’assurer que leurs créations répondent aux attentes de leur public.

Samsung Electronics a récemment dévoilé le ViewFinity S8 (nom du modèle : S80PB), un moniteur haute résolution adoptant un large éventail de fonctionnalités pour les professionnels de la création qui s’appuient sur des appareils, tels que des moniteurs et des appareils mobiles, pour créer de nouveaux contenus. C’est une nouvelle référence pour les moniteurs haute résolution. Ici, Samsung Newsroom déballe le ViewFinity S8 pour voir comment ce nouveau produit peut aider les créateurs émergents.

Alimentez et connectez des appareils sans encombrement avec USB Type-C

Après avoir ouvert la boîte, vous pouvez voir que l’emballage comprend le moniteur, le câble HDMI, le câble USB Type-C et le câble d’alimentation.1 La simplicité de l’emballage est rendue possible grâce au câble USB Type-C qui connecte facilement le moniteur à divers appareils sans câbles supplémentaires.

Moins de câbles sur le bureau sont ce que veulent les créateurs car ils utilisent plusieurs appareils, y compris une tablette graphique. Une seule connexion USB Type-C affiche non seulement les périphériques externes sur le moniteur, mais fournit une charge rapide avec une puissance allant jusqu’à 90 W et des transferts de données de 10 Gbit/s sans câble d’alimentation séparé. Même avec un ordinateur portable sans port LAN, vous pouvez utiliser Ethernet2 simplement en connectant le port LAN câblé au moniteur à la place, qui transmet le signal LAN à l’ordinateur portable connecté.

L’installation du ViewFinity S8 est simple. Tout d’abord, connectez le col du support à sa base et fixez les boulons. Le travail est déjà à moitié fait. Ensuite, connectez la base assemblée au moniteur en appuyant jusqu’à ce qu’il y ait un clic.

Une fois l’appareil allumé, la première chose que vous remarquerez immédiatement est la qualité d’image qui se démarque. Sa résolution UHD (3840 X 2160) compte quatre fois plus de pixels que la Full HD, révélant les détails cachés avec une plus grande profondeur. ViewFinity S8 offre une large gamme de couleurs jusqu’à 98 % de DCI-P3 pour des couleurs réalistes. De plus, son angle de vision large de 178° offre des couleurs brillantes et des images percutantes sous différents angles.

Le contraste est aussi important que la précision des couleurs, en particulier pour les vidéos, car il détermine la qualité et le réalisme du contenu. Plus précisément, le contraste ultra-fin est essentiel pour exprimer des scènes avec un arrière-plan sombre et des lumières vives comme un ciel étoilé. Le ViewFinity S8 est conforme à la norme VESA (Video Electronics Standards Association) DisplayHDR™ 600, rendant les zones lumineuses plus lumineuses et les zones sombres plus sombres, présentant des images fidèles à la réalité.3

Le meilleur environnement de création de contenu avec l’écran mat et le support ergonomique

Par rapport au conventionnel,4 moniteurs brillants, ViewFinity S8 minimise l’éblouissement et la réflexion. En tant que premier moniteur sans éblouissement certifié UL au monde, l’affichage mat est appliqué sur le dessus du panneau, réduisant la distraction causée par l’éblouissement.

De nombreux créateurs utilisent un capot de moniteur pour éviter les reflets causés par l’éclairage intérieur et la lumière du soleil. Pour recréer cet environnement, nous avons essayé d’installer un capot de moniteur, et le processus n’a pas été facile. Le capot est lourd, a un positionnement difficile de l’écran et cela vous coûte de l’argent supplémentaire.

ViewFinity S8 dissipe ces préoccupations en adoptant l’écran mat, qui réduit la réflexion de la lumière et permet aux utilisateurs de visualiser les images plus clairement sans pièce jointe supplémentaire. Cela signifie également que vous pouvez utiliser votre espace de bureau plus efficacement.

ViewFinity S8 introduit également un tout nouveau monde de “deskterior”, un portemanteau de “desk” et “interior”, vous permettant de transformer votre bureau en un environnement de travail parfaitement personnalisé. Placer le moniteur à un endroit différent ou ajouter un élément de décoration améliorera non seulement votre humeur, mais améliorera également la productivité au travail.

Vous pouvez remarquer la vraie valeur de ViewFinity S8 lors de la création de contenu vertical. Bien sûr, il existe des moniteurs qui peuvent pivoter, mais souvent la rotation vous oblige à réinstaller le capot du moniteur. En revanche, les utilisateurs de ViewFinity S8 peuvent basculer librement le moniteur horizontalement ou verticalement, ce qui vous permet de créer et d’éditer des vidéos verticales au rapport d’origine. Vous pouvez également avoir la meilleure vue pour le contenu vertical comme un texte à défilement long ou des bandes dessinées numériques.

De plus, ViewFinity S8 dispose d’un support réglable en hauteur qui peut s’incliner et pivoter. Le moniteur peut également être installé sur un mur. ViewFinity S8 offre l’angle le plus optimal pour vous offrir le meilleur espace de travail et améliorer la productivité sans avoir à régler la hauteur de votre bureau ou de votre chaise.

Agréable pour les yeux grâce aux soins oculaires intelligents

Travailler la nuit et pendant des heures à la fois peut entraîner une fatigue oculaire. Les soins oculaires intelligents du ViewFinity S8, tels que l’image adaptative, le mode Eye Saver et les fonctionnalités sans scintillement, peuvent aider à soulager la fatigue oculaire.

Adaptive Picture est une fonctionnalité utile pour les créateurs de contenu qui travaillent la nuit. Adaptive Picture, qui ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur en fonction de l’environnement, et le ViewFinity S8 optimise immédiatement la qualité de l’image. Si vous souhaitez minimiser le stress sur vos yeux, le mode Eye Saver réduit intelligemment les émissions de lumière bleue et le Flicker Free aide à protéger vos yeux des écrans scintillants.

Évolution vers la durabilité

ViewFinity S8 est également conçu avec l’environnement à l’esprit. Samsung a utilisé des plastiques recyclés liés à l’océan dans les coques arrière du ViewFinity S8. La technologie Eco Savings Plus de Samsung réduit la consommation d’énergie en utilisant sa photorésistance intégrée pour ajuster la luminosité et la température de couleur optimales. Vous pouvez réduire la consommation d’énergie jusqu’à 10 % en réglant le mode Eco Savings Plus. Samsung ViewFinity S8 est reconnu à l’échelle de l’industrie avec EnergyStar, TCO5 et les certifications de durabilité EPEAT.

Les moniteurs sont l’un des gadgets les plus importants pour que les créateurs de contenu accordent plus d’attention aux détails de leur travail. Pour élever la qualité de leur contenu, ils doivent d’abord créer l’espace de travail optimal qui est sans distraction, ergonomique et équipé d’appareils qui répondent aux exigences. Le Samsung ViewFinity S8 est la solution idéale qui aidera les créateurs à libérer leur créativité et leur plein potentiel.

* Certaines des images présentées sont uniquement à des fins d’illustration.

1 Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la région.

2 Nécessite que ViewFinity soit branché sur un modem Internet via un câble LAN. Les vitesses Internet varient selon le fournisseur et la région.

3 Il fait référence au modèle 32 pouces. Le modèle 27 pouces prend en charge VESA Display HDR 400.

4 Moniteurs Samsung précédents sans écran mat (par exemple, 2021 ViewFinity S80A).

5 TCO Certified, génération 9. TCO Certified est une certification mondiale de durabilité pour les produits informatiques, disponible pour les ordinateurs, les appareils mobiles, les produits d’affichage et les produits de centre de données. Les critères couvrent à la fois la durabilité sociale et environnementale et permettent des solutions circulaires. Le respect des critères est vérifié de manière indépendante. TCO Certified est une certification tierce partie conformément à la norme ISO 14024.