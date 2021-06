Fonctionnalités, applications et appareils pris en charge

Après des années de spéculation, Huawei a enfin révélé HarmonyOS : un nouveau système d’exploitation mobile qui est bien plus qu’un simple rival Android, mais qui alimentera également l’ensemble de l’écosystème d’appareils mobiles, portables et domestiques intelligents de Huawei.

Huawei a dévoilé HarmonyOS aux côtés d’une série de tablettes MatePad et de montres portables Watch 3, mais ici, chez Tech Advisor, nous avons également eu la chance de tester le nouveau système d’exploitation nous-mêmes, pendant plusieurs jours avec le MatePad Pro 12.6 pouces.

Dirigez-vous vers notre aperçu pratique d’HarmonyOS pour nos premières impressions, ou lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Harmony, y compris les applications qu’il exécute, les appareils qu’il prendra en charge et si vous pourrez mettre à niveau votre téléphone ou votre tablette au nouveau système d’exploitation.

Qu’est-ce qu’HarmonyOS ?

Huawei présente HarmonyOS comme « un système d’exploitation distribué à l’épreuve du temps ». Cela signifie essentiellement qu’il s’agit du propre système d’exploitation de l’entreprise, conçu pour fonctionner sur des appareils allant de l’IoT et des produits pour la maison intelligente aux appareils portables, aux systèmes d’infodivertissement embarqués et aux appareils mobiles, y compris les smartphones.

Selon Huawei, un développeur pourrait créer une expérience en utilisant HarmonyOS pour une catégorie de produits et la plate-forme serait alors en mesure d’adapter ladite expérience pour fonctionner avec d’autres types de produits avec un minimum d’effort.

Quels nouveaux appareils prennent en charge HarmonyOS ?

HarmonyOS vient tout juste d’être officiellement lancé, la version 2.0 offrant pour la première fois la compatibilité avec les smartphones. La version 1.0 a été vue pour la première fois en cours d’exécution sur les propres téléviseurs intelligents de l’entreprise et son routeur WiFi AX3.

Huawei a officiellement lancé le système d’exploitation sur un nouveau trio de tablettes MatePad et MatePad Pro, aux côtés des Watch 3 et Watch 3 Pro. Il a également été révélé que le logiciel sera inclus sur les téléphones P50 lors de leur lancement prochain.







La société espère que HarmonyOS 2.0 fonctionnera sur plus de 200 millions d’appareils d’ici la fin de 2021 ; c’est un chiffre composé non seulement des propres produits de Huawei, mais aussi de ceux de ses partenaires.

Puis-je mettre à niveau mon téléphone ou ma tablette vers HarmonyOS ?

La version bêta d’HarmonyOS 2.0 compatible avec les smartphones a été lancée en décembre 2020, mais la société a confirmé lors du dévoilement de son dernier pliable – le Mate X2 – le 22 février 2021 que « les utilisateurs de téléphones phares pourront mettre à niveau leurs téléphones vers HarmonyOS à partir de ce April », le X2 étant le premier smartphone à bénéficier de la mise à niveau.

À la fin, la date d’avril est revenue à juin, mais dans tous les cas, la mise à niveau vers HarmonyOS sera bientôt possible.











L’écran sélectionné aux utilisateurs en Chine a été présenté dans l’application My Huawei pour accéder rapidement à HarmonyOS



Depuis le 1er juin, certains utilisateurs de Huawei en Chine ont déjà eu la possibilité de s’inscrire pour un accès anticipé à HarmonyOS via l’application My Huawei, tandis qu’une fuite de Weibo a également produit une liste restreinte d’appareils configurés pour accéder à HarmonyOS 2.0 dans juin via une mise à jour logicielle, indiquant que Huawei publiera rapidement ces mises à jour et que d’autres appareils devraient rejoindre cette liste en temps voulu :

HarmonyOS remplace-t-il Android sur les téléphones Huawei ?

Oui et non… La documentation et le marketing de Huawei concernant HarmonyOS suggèrent qu’il remplace de bout en bout Android sur ses smartphones et tablettes.

Cependant, ArsTechnica a effectué un examen approfondi de la version bêta d’HarmonyOS 2.0, ainsi que de ses outils de développement, et a conclu que, dans son état actuel, HarmonyOS 2.0 était essentiellement Android (version 10) à l’exception du nom.

Certains composants fondamentaux d’HarmonyOS 2.0 font encore référence à Android, que la société utilise pour alimenter ses smartphones depuis leur lancement sur le marché.

Mon test pratique du logiciel suggéré similaire, avec une expérience qui est finalement proche de EMUI, bien que légèrement modifiée et avec de nouveaux fioritures esthétiques.

Bien que les documents officiels de marketing et de développement d’HarmonyOS semblent avoir été rédigés intentionnellement pour masquer le fait qu’il s’agit essentiellement d’une version fourchue d’Android, ils semblent être basés sur le système d’exploitation mobile de Google, pour ainsi dire qu’il est remplacement Android sur les smartphones de l’entreprise n’est pas tout à fait correct.

Les applications Android fonctionneront-elles sur HarmonyOS ?

Oui. Eh bien, dans la même mesure que les appareils Android récents de Huawei, c’est-à-dire que toutes les applications qui ne reposent pas sur les services mobiles de Google fonctionneront correctement.

HarmonyOS utilise le même magasin d’applications AppGallery que Huawei a introduit sur Android, et chaque application que j’ai testée fonctionnait correctement sur le nouveau système.

Il propose également le même outil Petal Search, qui permet aux utilisateurs de rechercher facilement des fichiers .apk et d’installer des applications Android courantes qui ne sont pas incluses dans l’AppGallery. Lors de mes tests, Instagram, Netflix et Disney+ fonctionnaient parfaitement sur HarmonyOS.







Les seules applications qui ne fonctionneront pas sont les mêmes que celles qui ne fonctionneront pas sur les appareils Android Huawei récents : toutes les applications Google et toutes les applications tierces qui reposent sur les services mobiles Google pour l’authentification ou la synchronisation des données. Ceux-ci incluent Todoist et Zero, mais il faudra des essais et des erreurs aux utilisateurs pour déterminer laquelle de leurs applications fonctionnera correctement et laquelle ne fonctionnera pas.

À quoi ressemble HarmonyOS ?

Nous avons testé HarmonyOS sur le nouveau MatePad Pro 12,6 pouces et pouvons confirmer qu’en cours d’utilisation, il ressemble beaucoup à la peau Android EMUI de Huawei – avec une bonne dose de fonctionnalités iOS / iPadOS également.







Esthétiquement, cela ressemble beaucoup à EMUI, avec le même langage de conception, la même palette de couleurs, les mêmes icônes et même le système de notification Android.

Il y a eu des ajustements cependant. Par exemple, glisser vers le bas depuis le côté gauche de l’écran fait maintenant descendre la barre de notification, tandis qu’un glissement vers la droite abaisse le centre de contrôle légèrement repensé.







Sur la tablette au moins, il y a aussi un nouveau dock d’applications qui se trouve au bas de l’écran d’accueil avec des raccourcis vers quelques applications de votre choix, ainsi que la plus récemment utilisée – bien que cela ne soit pas censé être inclus sur les versions smartphone du système d’exploitation.

Les widgets ont également une orientation renouvelée, similaire à iOS 14 et à ce que nous avons vu d’Android 12 jusqu’à présent. Ceux-ci incluent des widgets Android familiers ainsi que des offres Harmony supplémentaires, et d’autres à venir. Il existe également une nouvelle option pour développer les dossiers dans un format plus grand.

Comme mentionné précédemment, les applications sont installées via Huawei AppGallery, et jusqu’à présent, toutes les applications Android compatibles – c’est-à-dire celles qui ne reposent pas sur les services mobiles Google – semblent fonctionner correctement, installées via AppGallery ou via Petal Search à l’aide d’un fichier .apk .







Le multitâche avec ces applications s’est également amélioré. Non seulement vous pouvez exécuter plusieurs applications sur écran partagé, mais le multiplicateur d’applications de Huawei vous permettra d’exécuter plusieurs fenêtres côte à côte à partir de la même application. La société affirme que près de 4 000 applications prennent déjà en charge la fonctionnalité – même si, bien sûr, vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’elle fonctionne avec tout ce que vous avez chargé de côté.

Huawei a également mis l’accent sur l’écosystème ici. Les appareils portables et accessoires Huawei compatibles s’associent de manière transparente lorsque vous les allumez, et vous pouvez également partager rapidement des fichiers entre les appareils HarmonyOS à proximité.

Il y a même une collaboration améliorée avec les ordinateurs portables Windows 10 de Huawei. Vous pourrez refléter votre écran sur l’appareil Windows ou étendre les écrans pour utiliser votre tablette ou votre téléphone comme écran secondaire. Le partage de fichiers sans fil par glisser-déposer est également possible.

