Fonctionnalité d’essai d’Instagram permettant des « listes d’audiences multiples » pour les histoires

Instagram est actuellement en phase de test pour une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager leurs histoires avec des listes d’audience spécifiques. Semblable à la fonctionnalité « Amis proches » existante, cette fonction permet aux utilisateurs de dresser une liste de personnes choisies qui seront les seuls spectateurs des histoires partagées. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’est pas universellement accessible car Instagram la teste auprès d’un groupe sélectionné d’utilisateurs.

En annonçant ce développement, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a partagé son enthousiasme pour cette fonctionnalité. Mosseri a déclaré : « Cela vous permet de partager des histoires avec des groupes plus petits et vous donne plus de contrôle sur qui peut voir vos histoires. » Il a également mentionné son désir de créer personnellement des listes supplémentaires pour mieux se connecter avec différents groupes de sa vie.

Fonctionnalité de listes d’audience multiples

A LIRE AUSSI | OnePlus Pad Go arrive en Inde : vérifiez les spécifications clés, le prix et d’autres détails

Ce choix sera présenté lors de la création d’une histoire et de la sélection de l’option « Partager ». Un menu apparaîtra, affichant toutes vos listes d’amis, y compris la liste « Amis proches », et permet même de créer une nouvelle liste directement à partir du menu déroulant.

Les membres d’une liste d’audience recevront une notification lors de la visualisation d’une histoire, indiquée par une icône verte en haut de l’écran. Bien qu’Instagram propose déjà la fonctionnalité de liste « Amis proches », la possibilité de créer plusieurs listes constitue un outil précieux pour ceux qui cherchent à partager du contenu exclusivement avec des groupes d’amis sélectionnés. Cependant, Instagram n’a pas encore précisé combien de listes on peut créer pour les histoires.

A LIRE AUSSI | Comment acheter des billets pour le métro de Delhi via WhatsApp : un guide rapide et complet

Cette décision d’Instagram fait suite à une initiative similaire de Facebook à plus grande échelle. Facebook a récemment introduit une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer plusieurs profils, s’adressant à des publics distincts. Cela permet de créer des profils pour les amis et la famille, les relations professionnelles, les loisirs, etc.