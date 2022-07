Fonctionnalité de statut de test de Twitter avec des utilisateurs aux États-Unis et en Australie

Twitter teste une nouvelle fonctionnalité de statut appelés Tweets de statut avec certains utilisateurs aux États-Unis et en Australie, a déclaré la société à CNET jeudi.

Twitter a écrit en ligne que ces tweets sont destinés à ajouter du contexte à vos tweets.

“Que vous soyez sur le point de publier un fil de discussion sur Tweeter, de partager vos pensées sur la douche ou d’avoir un mauvais cas du lundi, vos Tweets peuvent mieux transmettre ce que vous faites”, a déclaré Twitter.

Les utilisateurs qui ont accès à la fonctionnalité disent que les statuts disponibles incluent “Alerte spoiler”, “Pensées de douche”, “Case of the Mondays” et “Living the Dream”. Les statuts personnalisés ne sont pas disponibles pour le moment.

“Tout comme pour les Tweets généraux, le destinataire pourra voir les Tweets de statut d’autres personnes auxquels l’expéditeur répond, les Retweets, les Tweets de citation ou les likes”, a écrit Twitter. Les utilisateurs verront également les tweets associés au statut une fois que vous l’aurez sélectionné.

Les personnes ayant accès à cette fonctionnalité peuvent l’utiliser dans Twitter iOS et Android applications ou en ligne. Cependant, Twitter a écrit que les utilisateurs en ligne ne peuvent pas composer de Tweets de statut. On ne sait pas combien de temps cette fonctionnalité sera testée.