Fonctionnaires yéménites: les inondations non saisonnières font 14 morts dans le sud et l’est

Les provinces d’al-Mahrah, Hadramawt, Shabwa, Abeen et Jouf dans le sud et l’est du Yémen ont connu des inondations. À Shabwa, des responsables locaux ont déclaré qu’un père et sa fille se seraient noyés après que des eaux rapides ont emporté leur voiture. Les chercheurs n’avaient récupéré que le corps du père.