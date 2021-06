Fonctionnaires : une explosion tue 5 séparatistes dans le sud du Yémen

Le conflit au Yémen, le pays le plus pauvre du monde arabe, a éclaté en 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de Sanaa et d’une grande partie du nord du pays. La coalition dirigée par les Saoudiens, déterminée à restaurer le gouvernement de Hadi, est intervenue l’année suivante. Les combats au Yémen ont engendré la pire crise humanitaire au monde, laissant des millions de personnes souffrant de pénuries alimentaires et médicales. Il a tué plus de 112 000 personnes, dont des combattants et des civils.