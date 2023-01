Fonctionnaires: une baleine retrouvée morte dans le NJ probablement heurtée par un navire

BRIGANTINE, NJ (AP) – Les responsables du bien-être des animaux marins ont déclaré que la dernière baleine retrouvée morte sur un rivage du New Jersey avait apparemment été heurtée par un navire.

Le Marine Mammal Stranding Center a déclaré dimanche que les résultats préliminaires d’une nécropsie sur la baleine à bosse qui s’est échouée jeudi dans la zone naturelle de North End à Brigantine indiquent que l’animal avait “des blessures contondantes correspondant à celles d’une collision avec un navire”.

“Des blessures et des hémorragies ont été observées sur la tête et la région thoracique, ainsi que le long du côté droit et de la nageoire pectorale”, a indiqué le centre dans un communiqué. “Ces résultats seront confirmés par des analyses en laboratoire dans les semaines à venir.”

La baleine était une femelle de 32 pieds et 7 pouces qui pesait environ 12 tonnes et était apparemment en bon état à en juger par l’épaisseur de sa graisse, a indiqué le centre.

“L’estomac de la baleine était plein de poissons partiellement digérés et il y avait des matières fécales dans les intestins, ce qui indique que la baleine s’était activement nourrie avant ces blessures”, a déclaré le centre.

“Les collisions avec des navires et l’enchevêtrement dans des engins de pêche sont les plus grandes menaces humaines connues pour les baleines de toutes les espèces”, a déclaré le centre. “Bien qu’il y ait eu des spéculations quant à savoir si ces décès de baleines sont liés au développement de l’énergie éolienne, à ce stade, aucune mortalité de baleines n’a été attribuée aux activités éoliennes offshore.”

Brigantine, juste au nord d’Atlantic City, a vu deux autres baleines mortes sur ses plages ces dernières semaines, parmi les sept décès de baleines en un peu plus d’un mois dans le New Jersey et New York.

Certains législateurs ont appelé à une pause temporaire dans les travaux de préparation des fonds océaniques pour les projets éoliens offshore dans les deux États. Le gouverneur du New Jersey a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec cette idée. La plupart des groupes environnementaux du New Jersey ont qualifié l’association entre les décès et les travaux éoliens offshore de “non fondée et prématurée”.

Le centre a également déclaré qu’il y avait actuellement beaucoup de grandes baleines dans les eaux au large du New Jersey, probablement attirées par les petits poissons dont elles se nourrissent et qui attirent également les rayures ou les bars rayés. Les responsables ont exhorté les plaisanciers à voyager lentement (moins de 10 nœuds) et à surveiller les baleines.

The Associated Press