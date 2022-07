Fonctionnaires : un sergent accusé d’avoir attrapé un officier par la gorge

SUNRISE, Floride (AP) – Un sergent de police du sud de la Floride qui a été enregistré en train d’attraper une collègue par le cou alors qu’elle tentait de désamorcer une situation impliquant un suspect fait face à quatre accusations criminelles, ont annoncé jeudi les procureurs.

Le sergent de police Sunrise. Christopher Pullease a été accusé mercredi de voies de fait contre un agent des forces de l’ordre, de falsification de preuves, d’agression contre un agent des forces de l’ordre et d’agression contre un civil, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État de Broward. Pullease était auparavant placé en congé administratif payé.

Le vétéran de 21 ans du département avait été placé en service de bureau en novembre dernier, cinq jours après l’altercation avec l’autre officier. Le suspect avait été menotté et placé dans un croiseur lorsque Pullease a pointé du gaz poivré sur lui, ont indiqué des responsables.

La policière non identifiée a couru vers Pullease et l’a tiré par la ceinture loin du suspect, a montré la vidéo. Pullease se tourna et posa sa main gauche sur sa gorge avant de la repousser vers une autre voiture de police.

L’enquête a été menée par le département de police de Sunrise et le bureau du procureur de l’État de Broward.

Les dossiers judiciaires en ligne ne mentionnaient pas immédiatement un avocat pour Pullease.

