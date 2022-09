Fonctionnaires: un policier de l’Indiana abattu en août est décédé

RICHMOND, Ind. (AP) – Un policier de l’est de l’Indiana qui a reçu une balle dans la tête lors d’un contrôle routier en août est décédé plus de deux semaines après avoir été retiré du système de survie, ont annoncé les autorités.

L’officier du département de police de Richmond, Seara Burton, est décédé dimanche soir à Reid Health à Richmond entouré de sa famille, a indiqué le département dans un communiqué publié sur Facebook.

“Nous voudrions sincèrement remercier la communauté de Richmond et ceux qui ont soutenu Seara, sa famille et le département de près et de loin”, indique le communiqué de plusieurs responsables.

Burton a été grièvement blessé lors de la fusillade du 10 août. L’officier de 28 ans a été transféré dans un établissement de soins palliatifs, deux jours après avoir été retiré du système de survie le 1er septembre dans un hôpital de Dayton, Ohio.

Burton était un vétéran de quatre ans du département de Richmond, à environ 105 kilomètres à l’est d’Indianapolis.

Les procureurs ont inculpé Phillip Matthew Lee, 47 ans, de trois chefs de tentative de meurtre, de trois chefs de possession de drogue pour la méthamphétamine, la cocaïne et l’héroïne et de possession d’une arme à feu par un criminel violent grave. Il a plaidé non coupable.

Les autorités ont déclaré que les agents avaient arrêté Lee et appelé Burton pour l’aider avec son chien policier. Le chien a indiqué la présence possible de stupéfiants. Des documents judiciaires indiquent que pendant que les agents parlaient avec le cavalier, il a sorti une arme à feu et a ouvert le feu vers les agents, tirant sur Burton. D’autres agents ont riposté et il s’est enfui. Lee a été appréhendé après une brève poursuite à pied.

Aucun autre officier n’a été abattu.

Lee a été soigné pour des blessures par balle, a indiqué la police.

