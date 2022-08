Fonctionnaires: un meurtrier du Dakota du Nord se tue en prison

BISMARCK, ND (AP) – Un homme qui purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir tué quatre personnes dans une entreprise du Dakota du Nord dans ce que les autorités disent être l’un des crimes les plus horribles de l’État s’est suicidé en prison, ont déclaré les autorités.

La patrouille routière du Dakota du Nord a déclaré qu’un soldat avait été appelé à la prison d’État de Bismarck vers 17h45 dimanche “au sujet d’un résident qui s’était automutilé”. Le soldat a été informé que Chad Isaak, 48 ans, avait été transporté en ambulance dans un hôpital de Bismarck, où il a été déclaré mort à 18h24.

Isaak purgeait quatre peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres en avril 2019 du copropriétaire de RJR Maintenance and Management, Robert Fakler, 52 ans; et les employés Adam Führer, 42 ans ; Bill Cobb, 50 ans; et Lois Cobb, 45 ans. Les Cobb étaient mariés. Aucun motif n’a été donné lors du procès.

Les quatre ont été abattus et poignardés à l’intérieur du bâtiment de la société de gestion immobilière à Mandan.

Isaak faisait appel de ses convictions.

The Associated Press