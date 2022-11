Fonctionnaires: un incendie à New York causé par une batterie au lithium blesse 38 personnes

NEW YORK (AP) – Plus de trois douzaines de personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans un incendie dans un immeuble de grande hauteur à Manhattan causé par une batterie défectueuse, ont déclaré les pompiers.

L’incendie s’est déclaré samedi matin dans l’immeuble de 37 étages de la 52e rue Est, près de l’East River. Des vidéos publiées en ligne montraient des personnes accrochées aux fenêtres de l’appartement alors que les pompiers utilisaient des cordes pour escalader le bâtiment et que de la fumée s’échappait d’une fenêtre.

Certains résidents au-dessus de l’étage où l’incendie s’est déclaré se sont échappés par le toit, ont déclaré des responsables des pompiers.

Lors d’une conférence de presse, la commissaire du FDNY, Laura Kavanagh, a déclaré que l’incendie s’était déclaré dans un appartement du 20e étage à partir d’une batterie au lithium connectée à un appareil de micromobilité non spécifié.

Trente-huit personnes ont été blessées, dont deux dans un état critique et cinq dans un état grave, ont indiqué les pompiers. Les responsables des pompiers n’étaient pas sûrs du nombre de familles déplacées par l’incendie.

Plusieurs personnes sont mortes dans des incendies liés à des appareils de micromobilité à New York. Une batterie de scooter électrique a déclenché un incendie qui a tué une fillette de 8 ans dans le Queens en septembre, et une femme et une fillette de 5 ans ont été tuées en août à Harlem par un incendie attribué à une batterie de scooter. Un incendie lié à un e-scooter a tué un garçon de 9 ans dans le Queens en septembre 2021.

The Associated Press