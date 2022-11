Fonctionnaires: un audit en Géorgie confirme le secrétaire d’État vainqueur

ATLANTA (AP) – Un décompte manuel de lots de votes aléatoires lors de la récente élection du secrétaire d’État en Géorgie a confirmé la victoire du républicain Brad Raffensperger, ont déclaré des responsables électoraux de l’État.

L’audit – requis par la loi de l’État – a révélé une petite différence dans les votes par rapport au décompte des machines utilisé lors de l’élection, mais la différence était bien en deçà de la marge d’erreur attendue, a annoncé vendredi le bureau du secrétaire d’État.

“Cet audit montre que notre système fonctionne et que les responsables électoraux de notre comté ont organisé une élection sûre et précise”, a déclaré Raffensperger dans un communiqué.

L’audit découle d’une loi adoptée en 2019, et non de préoccupations concernant l’intégrité des résultats des élections de l’État. Un audit est requis pour les élections générales des années paires sur une course choisie par le secrétaire d’État. Il doit être rempli avant que les résultats des élections ne soient certifiés.

Raffensperger a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il choisissait sa course pour l’audit. Raffensperger a battu le représentant démocrate de la Chambre des représentants de l’État, Bee Nguyen.

En 2020, il a choisi le concours présidentiel en Géorgie entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden pour l’audit de limitation des risques. Biden a remporté cette course par une marge étroite, incitant un décompte manuel de tous les votes exprimés pour confirmer l’exactitude des scanners de décompte des votes.

Dans les audits limitant les risques, plus la marge entre les candidats dans une course est petite, plus l’échantillon de bulletins de vote qui doit initialement être audité est important.

Trump, qui a faussement affirmé que la fraude lui avait coûté les élections de 2020, a ciblé Raffensperger pour ne pas avoir annulé sa défaite étroite en Géorgie. Lors d’un appel téléphonique désormais notoire de janvier 2021, Trump a suggéré que Raffensperger pourrait “trouver” suffisamment de votes pour inverser la victoire présidentielle de Biden.

Raffensperger a battu un challenger principal approuvé par Trump lors du concours électoral de cette année.

Pour l’audit de cette année, les responsables électoraux de Géorgie ont organisé un lancer de dés au Capitole de l’État pour aider à déterminer les lots de votes que les comtés devaient compter à la main.

Au total, les responsables électoraux du comté ont examiné 328 lots de bulletins de vote. Plus de 85% des lots n’avaient aucun écart par rapport aux totaux des votes des candidats d’origine. Parmi les lots restants, tous sauf un présentaient un écart dans une marge d’erreur attendue pour un décompte manuel, a déclaré le bureau du secrétaire d’État.

L’audit a compté 156 832 voix pour Raffensperger et 67 486 voix pour Nguyen. Un comptage automatique des mêmes bulletins de vote avait le total des voix de Raffensperger à 156 811 et le total de Nguyen à 67 504.

Les responsables avaient déclaré qu’une telle différence était attendue en raison d’une erreur humaine lors du processus de comptage des mains.

La loi de l’État exige une certitude de 90% que le résultat est correct, mais Raffensperger a déclaré qu’il augmentait cela à 95%, c’est-à-dire une «limite de risque» de 5%.

Sudhin Thanawala, Associated Press