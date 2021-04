Le service a déclaré dans un communiqué que Navalny serait transféré d’une colonie pénitentiaire juste à l’est de Moscou vers un hôpital pour condamnés dans une prison de Vladimir, une ville à 180 kilomètres (110 miles) de la capitale. Selon le communiqué, l’état de Navalny est jugé «satisfaisant».

Mais le médecin du chef de l’opposition, le Dr Yaroslav Ashikhmin, a déclaré samedi que les résultats des tests fournis par la famille montrent que Navalny a des niveaux de potassium très élevés, ce qui peut entraîner un arrêt cardiaque, et des niveaux de créatinine élevés qui indiquent une insuffisance rénale.

«Notre patient pourrait mourir à tout moment», a-t-il déclaré dans un message sur Facebook.

Les rapports sur la santé en déclin rapide de Navalny ont suscité l’indignation internationale et des appels exhortant les autorités russes à fournir au politicien une aide médicale adéquate. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne évaluaient lundi la stratégie du bloc à l’égard de la Russie à la suite des nouvelles concernant sa santé.

Navalny, l’adversaire le plus féroce du président Vladimir Poutine, a été arrêté en janvier à son retour d’Allemagne, où il avait passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement d’agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin – accusations rejetées par les responsables russes. L’arrestation de Navalny a déclenché une vague massive de manifestations dans toute la Russie, la plus grande démonstration de défi de ces dernières années. Peu de temps après, un tribunal lui a ordonné de purger 2 ans et demi de prison sur une condamnation pour détournement de fonds en 2014 que la Cour européenne des droits de l’homme a jugée «arbitraire et manifestement déraisonnable».

Navalny a entamé une grève de la faim en prison pour protester contre le refus de laisser ses médecins lui rendre visite lorsqu’il a commencé à ressentir de graves maux de dos et une perte de sensation dans ses jambes. Le service pénitentiaire de l’État russe a déclaré que Navalny recevait toute l’aide médicale dont il avait besoin.

En réponse aux nouvelles alarmantes concernant la santé de Navalny ce week-end, son équipe a appelé à un rassemblement national mercredi, le jour même où Poutine doit prononcer son discours annuel sur l’état de la nation. Selon un site Internet dédié aux manifestations, dès lundi après-midi, des manifestations étaient prévues dans 77 villes russes.

Le ministère de l’Intérieur a publié lundi une déclaration exhortant les Russes à ne pas participer à des rassemblements non autorisés, citant des risques de coronavirus et alléguant que certains participants «à l’esprit destructeur» pourraient provoquer des troubles. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la police traiterait toute manifestation non autorisée comme illégale. Dans le passé, les forces de sécurité ont violemment dispersé les manifestations.

Déjà, les autorités russes ont porté leur répression contre les alliés et partisans de Navalny à un nouveau niveau, le bureau du procureur de Moscou ayant demandé la semaine dernière à un tribunal de qualifier de groupes extrémistes la Fondation Navalny pour la lutte contre la corruption et son réseau de bureaux régionaux.

Selon les défenseurs des droits de l’homme, si cela se produit, la fondation et les bureaux régionaux seraient interdits, paralysant leurs opérations, et ceux qui travaillent pour l’un ou l’autre pourraient être poursuivis. Donner de l’argent à l’un ou l’autre des deux – ce que des milliers de Russes ont fait régulièrement ces dernières années – deviendrait également une infraction pénale passible d’une peine de prison.

Pour l’instant, plusieurs alliés de Navalny ont rejeté la décision de l’amener à l’hôpital de la prison comme insuffisante. Le principal stratège de Navalny, Leonid Volkov, a déclaré que personne ne devrait supposer que cela se produisait jusqu’à ce que les avocats du chef de l’opposition le confirment. « Tant que les avocats ne le localiseront pas, nous ne saurons pas où il se trouve et ce qui se passe avec lui », a écrit Volkov dans un message Facebook.

L’un des avocats est arrivé à la prison où Navalny devait être amené lundi après-midi, mais n’a pas encore vu le politicien, a déclaré Volkov.

Ivan Zhdanov, le chef de la Fondation pour la lutte contre la corruption, a tweeté lundi que le transfert conduirait le politicien simplement dans une autre «colonie tourmentée, juste avec un grand établissement hospitalier, où les personnes gravement malades sont transférées.

Le Dr Anastasia Vasilyeva, chef du syndicat Alliance of Doctors soutenu par Navalny et également médecin personnel du politicien, a noté que ce n’était «pas un hôpital où un diagnostic peut être déterminé et un traitement (peut être) prescrit pour ses maux», mais plutôt «Une prison où la tuberculose est traitée.»

Elle a de nouveau appelé à la prison pour qu’elle et d’autres médecins le voient.

Depuis le mois dernier, l’homme politique purge sa peine dans une colonie pénitentiaire réputée pour ses conditions difficiles.

Navalny s’est plaint d’être privé de sommeil parce que les gardes le contrôlent toutes les heures la nuit et a déclaré qu’il avait développé de graves maux de dos et un engourdissement dans les jambes quelques semaines après son transfert dans la colonie. Ses demandes de visite d’un médecin «civil» indépendant ont été rejetées par les responsables de la prison et il a entamé une grève de la faim le 31 mars.

Dans un message de la prison vendredi, Navalny a déclaré que les responsables de la prison avaient menacé de le gaver de force «de façon imminente», en utilisant «une camisole de force et d’autres plaisirs».

Au cours du week-end, le journal français Le Monde a publié une lettre à Poutine signée par des dizaines de personnalités culturelles de premier plan – y compris les écrivains Salman Rushdie et Mario Vargas Llosa, la chanteuse Patti Smith et les acteurs Benedict Cumberbatch et Kristin Scott Thomas – appelant à donner à Navalny accès à la bonne soins médicaux.