Fonctionnaires : les États-Unis envoient des systèmes de missiles avancés en Ukraine

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis prévoient d’acheter et d’envoyer davantage de systèmes de missiles à moyenne et longue portée en Ukraine, une décision que les responsables espèrent aider les forces ukrainiennes à conserver les derniers segments de terre restants dans l’est du Donbass que la Russie n’a pas encore pu capter.

Un haut responsable de la défense a déclaré lundi que les forces ukrainiennes utilisaient déjà efficacement des systèmes de roquettes avancés et que davantage d’entre eux iraient bientôt en Ukraine avec des troupes entraînées. Un nouveau plan pour les États-Unis d’acheter et d’envoyer NASAMS, un système de missile sol-air avancé, en Ukraine, est également en préparation et ajouterait à ses capacités de frappe de roquettes et de missiles à plus longue portée.

Le président Joe Biden devrait annoncer prochainement que les États-Unis achètent NASAMS, un système antiaérien développé par la Norvège, pour fournir une défense à moyenne et longue portée à l’Ukraine, selon un responsable de l’administration proche du dossier. NASAMS est le même système utilisé par les États-Unis pour protéger l’espace aérien autour de la Maison Blanche et du Capitole à Washington.

Le responsable de la défense et le responsable de l’administration se sont tous deux exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des évaluations et des plans militaires américains qui n’ont pas encore été annoncés.

La Russie a lancé un assaut total contre le dernier bastion ukrainien de la région orientale de Lougansk – la ville de Lysychansk – depuis le sol et les airs, a déclaré lundi le gouverneur local. Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les forces russes battaient Lysychansk après avoir capturé la ville voisine de Sievierodonetsk ces derniers jours.

Cela fait partie d’une offensive russe renforcée pour arracher la région élargie du Donbass au contrôle du gouvernement ukrainien dans ce que les experts occidentaux disent être devenu le nouvel objectif principal de la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine, qui en est maintenant à son cinquième mois.

Le responsable de la défense a déclaré que les États-Unis continuaient de voir des problèmes de moral et d’autres problèmes de commandement et de contrôle parmi les forces russes, et que certains responsables russes locaux en Ukraine avaient été assassinés ces derniers jours.

Les États-Unis ont envoyé quatre systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, en Ukraine, qui sont déjà utilisés. Quatre autres iront bientôt.

Des responsables ont déclaré que les États-Unis prévoyaient également d’envoyer prochainement une aide supplémentaire, notamment davantage de munitions pour l’artillerie ukrainienne, ainsi que des radars de contre-batterie, pour aider à contrer l’assaut russe dans le Donbass.

Le responsable de l’administration a déclaré que Biden annonçait également un engagement de 7,5 milliards de dollars pour aider le gouvernement ukrainien à faire face à ses dépenses, dans le cadre d’un retrait du programme d’aide militaire et économique de 40 milliards de dollars qu’il a promulgué le mois dernier.

L’écrivain d’Associated Press Zeke Miller à Elmau, en Allemagne, a contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press