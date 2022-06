Fonctionnaires: les États-Unis enverront des systèmes de roquettes et d’autres aides à l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis enverront 450 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine, y compris des systèmes de roquettes à moyenne portée supplémentaires, ont annoncé jeudi des responsables américains.

Le dernier package comprendra un certain nombre de systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS. Les quatre premiers que les États-Unis ont envoyés sont déjà allés en Ukraine et sont aux mains des troupes là-bas. Le colis comprendra également des munitions et d’autres fournitures.

La nouvelle aide intervient juste une semaine après que les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient 1 milliard de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine, alors que l’Amérique et ses alliés envoient à l’Ukraine les systèmes à plus longue portée qui, selon eux, permettront aux forces de mieux riposter contre la Russie. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour fournir des détails avant une annonce.

Lolita C. Baldor et Matthew Lee, l’Associated Press