Fonctionnaires: les États-Unis enverront à l’Ukraine des systèmes de fusée plus avancés

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis livreront bientôt à l’Ukraine quatre autres systèmes de roquettes avancés reconnus pour avoir aidé l’armée du pays à prendre de l’ampleur dans sa guerre avec la Russie.

Les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS, feront partie d’un nouveau programme d’aide de 624 millions de dollars qui devrait être annoncé mardi, selon des responsables américains.

Cette décision marque la première fois que les États-Unis envoient plus de HIMARS en Ukraine depuis fin juillet, et cela portera le nombre total livré à 20. Les systèmes sont devenus un outil clé dans la capacité de l’Ukraine à jeter des ponts que la Russie a utilisés pour approvisionner ses troupes, permettant aux forces ukrainiennes de faire des incursions dans les régions contrôlées par la Russie.

Au cours des dernières semaines, les États-Unis ont également fourni un financement par le biais d’un programme distinct – l’Ukraine Security Assistance Initiative – afin que 18 autres HIMARS puissent être achetés dans le cadre de contrats à plus long terme. Les fonds de l’USAI sont utilisés dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour s’assurer que les forces ukrainiennes sont entraînées et équipées pour défendre leur pays dans les années à venir. Mais ces contrats prendront plusieurs années à remplir.

Le dernier programme d’aide devrait également inclure d’autres munitions et équipements pour les troupes ukrainiennes. Plusieurs responsables américains se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour fournir des détails sur le paquet avant l’annonce.

L’Ukraine a poursuivi sa contre-offensive dans la région de Kherson depuis l’été, frappant sans relâche les lignes d’approvisionnement russes et faisant des incursions dans les zones tenues par la Russie à l’ouest du Dniepr. Les troupes ukrainiennes ont utilisé le HIMARS pour frapper à plusieurs reprises le pont principal sur le Dniepr et un barrage qui servait de deuxième passage. Il a également heurté des ponts flottants que la Russie a utilisés pour approvisionner ses troupes.

Les succès de l’Ukraine sur le champ de bataille de Kherson sont remarquables car c’est l’une des quatre zones que la Russie est en train d’annexer.

Un haut responsable militaire américain a déclaré lundi que les attaques des forces ukrainiennes ont forcé la Russie à « s’accroupir défensivement » à Kherson, entravant les efforts russes pour réapprovisionner leurs troupes de première ligne.

Le responsable, qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat pour fournir une évaluation militaire américaine de la guerre, a déclaré que jusqu’à présent, les États-Unis n’avaient vu qu’un petit nombre de renforts russes entrer en Ukraine dans le but de renforcer leurs défenses. La Russie a déclaré qu’elle mobiliserait plus de 300 000 conscrits à envoyer en Ukraine.

Le responsable a également déclaré que malgré les menaces russes persistantes d’utiliser la force nucléaire, les États-Unis n’ont vu aucune mesure du Kremlin qui les amènerait à modifier leur propre posture nucléaire.

Lolita C. Baldor et Matthew Lee, l’Associated Press