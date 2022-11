Fonctionnaires: les écoles d’Oxford n’ont jamais mis en œuvre de politique de sécurité

OXFORD, Michigan (AP) – Les politiques et procédures qui auraient pu empêcher une fusillade de masse qui a tué quatre élèves dans un lycée du Michigan l’année dernière ont été approuvées plus tôt mais jamais mises en œuvre, ont déclaré lundi deux anciens responsables du conseil scolaire.

Tom Donnelly et Korey Bailey, qui ont récemment démissionné de leur poste de président et de trésorier du conseil d’administration des écoles communautaires d’Oxford, ont déclaré aux journalistes qu’une politique d’évaluation des menaces était en place dans le district depuis 2004 et avait été mise à jour en 2011.

Bailey a déclaré avoir entendu parler de la politique pour la première fois en août. Il l’appelle «un guide opérationnel pour prévenir la violence à l’école» qui définit les rôles des enseignants, des conseillers et des autres membres du personnel lorsqu’il y a des indications d’une menace possible. Il a également déclaré qu’il n’avait jamais été mis en pratique dans les bâtiments scolaires d’Oxford avant le 30 novembre 2021.

Mercredi marquera le premier anniversaire de la fusillade à Oxford High School qui a également blessé six autres élèves et un enseignant.

Les procureurs ont déclaré qu’Ethan Crumbley avait utilisé une arme de poing semi-automatique pour ouvrir le feu sur d’autres adolescents dans le couloir de l’école à environ 50 kilomètres au nord de Detroit. Les quatre étudiants qui ont été tués étaient Tate Myre, 16 ans, Hana St. Juliana, 14 ans, Madisyn Baldwin, 17 ans, et Justin Shilling, 17 ans.

Les responsables de l’école ont été critiqués par le shérif du comté et le procureur du comté d’Oakland, Karen McDonald, pour ne pas avoir alerté un agent des ressources scolaires de leurs préoccupations concernant Crumbley et ne pas avoir fouillé le sac à dos de l’adolescent avant de lui permettre de retourner en classe environ trois heures avant la fusillade.

La veille de la fusillade, un enseignant a vu Crumbley, alors âgé de 15 ans, regarder des munitions sur son téléphone alors qu’il était en classe. Les responsables de l’école ont laissé un message vocal informant sa mère à ce sujet. Le matin de la fusillade, les parents de Crumbley ont été convoqués à l’école et confrontés à ses dessins, qui comprenaient une arme de poing et les mots : « Les pensées ne s’arrêteront pas. Aide-moi.”

Les autorités ont déclaré que ses parents, James et Jennifer Crumbley, avaient refusé de le ramener à la maison après la réunion de 13 minutes et avaient été invités à lui demander des conseils.

Les meilleures pratiques largement acceptées pour l’évaluation des menaces ont été adaptées des directives des services secrets développées dans les années qui ont suivi le massacre de l’école de Columbine en 1999. Le Centre national d’évaluation des menaces de l’agence recommande que des équipes multidisciplinaires d’administrateurs scolaires, de professionnels de la sécurité et de la santé mentale soient créées pour évaluer si un élève serait aidé par des conseils, devrait être signalé à la police, renvoyé en classe ou quelque chose entre les deux.

Donnelly l’a comparé aux mesures que les districts de tout le pays utilisent pour prévenir les décès par le feu dans les écoles.

« Lorsque vous ne voulez pas que des enfants meurent dans un incendie, vous créez des processus et des procédures… et vous leur faites suivre une formation », a-t-il déclaré. “Nous n’avons jamais fait cela avec cette politique et ces directives (d’évaluation des menaces)”, a déclaré Donnelly. « Nous ne l’avons jamais fait, et par conséquent, lorsque nous avons dû le mettre en œuvre, il n’y en avait pas. Quelqu’un a peut-être reçu une formation à ce sujet, mais nous n’avons jamais créé d’équipe. L’équipe n’a jamais été activée. Nous n’avons jamais pratiqué l’équipe. Nous n’avons jamais fait d’exercices.

L’Associated Press a laissé un e-mail lundi sollicitant les commentaires du district scolaire d’Oxford.

Ethan Crumbley, aujourd’hui âgé de 16 ans, a plaidé coupable le mois dernier à des accusations de terrorisme et de meurtre au premier degré. Les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

La procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, a également accusé ses parents d’homicide involontaire, les accusant de ne pas avoir gardé l’arme utilisée lors de la fusillade en sécurité à la maison et de ne pas avoir raisonnablement pris soin de leur fils lorsqu’il montrait des signes de détresse mentale. Les Crumbley seront jugés l’année prochaine.

L’avocat de Detroit, Ven Johnson, qui représente certaines familles de victimes dans une poursuite civile contre le district, a déclaré que certains enseignants et un conseiller de l’école étaient au courant de l’intérêt troublant d’Ethan Crumbley pour les armes à feu et la violence des mois avant la fusillade de masse.

Les démissions de Donnelly et Bailey sont les derniers exodes du district. Le surintendant des écoles Ken Weaver a annoncé qu’il était en congé de maladie qui le conduirait à sa démission le 21 février. Weaver a été nommé surintendant en mars après que son prédécesseur, Tim Throne, ait pris sa retraite.

Mike Householder et Corey Williams, Associated Press