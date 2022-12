Fonctionnaires : les cubes de luzerne d’une entreprise du Colorado pourraient tuer des chevaux

BATON ROUGE, La. (AP) – Les responsables de l’État et du gouvernement fédéral avertissent les propriétaires de chevaux de ne pas nourrir leurs animaux avec des cubes de luzerne de marque Top of the Rockies après que près de 100 chevaux ont développé des maladies neurologiques – dont 45 sont morts ou ont été euthanasiés.

La Food and Drug Administration américaine a émis l’avertissement samedi. L’agence a déclaré qu’elle travaillait avec les départements de l’agriculture des États du Colorado, de la Louisiane, du Nouveau-Mexique et du Texas pour enquêter sur les décès de chevaux.

Manzanola Feeds de Manzanola, Colorado, a rappelé les cubes vendredi. La société prévient que certains lots peuvent contenir des bactéries qui causent le botulisme, une maladie paralytique mortelle. La FDA a déclaré que davantage de tests étaient en cours pour confirmer les causes des maladies signalées.

La société distribuait directement des produits à des magasins dans 10 États, dont l’Arkansas, le Colorado, l’Illinois, le Kansas, la Louisiane, le Missouri, le Nouveau-Mexique, l’Oklahoma, le Texas et le Wisconsin. La FDA avertit que les cubes peuvent également avoir été vendus dans d’autres États.

Les symptômes comprennent des étourdissements, des troubles de la vocalisation ou de la déglutition, des difficultés respiratoires, une faiblesse musculaire, une distension abdominale et de la constipation. Quiconque a donné les cubes à des chevaux ou observe des symptômes doit immédiatement contacter un vétérinaire.

Certains cubes contiendraient ce qui semble être de la fourrure et des tissus d’animaux, qui pourraient avoir été broyés lors de la récolte de la luzerne. Les bactéries responsables du botulisme se trouvent dans les carcasses d’animaux en décomposition.

Les cubes de luzerne Top of the Rockies sont vendus dans des sacs en plastique blanc et beige de 50 livres avec une étiquette verte. Les codes de date sont sur le devant de l’emballage. Les lots potentiellement contaminés comprennent ceux portant les codes de date 111222, 111322, 111422, 111522 et 111622.

La FDA conseille à toute personne possédant les cubes de les jeter dans un conteneur sécurisé. Les gens doivent porter des gants et un masque facial lors de la vidange des conteneurs avec les cubes, puis appliquer une solution d’eau de Javel sur les bacs ou conteneurs d’alimentation. Des conseils plus spécifiques sur l’élimination peuvent être trouvés ici.

La Louisiana State University School of Veterinary Medicine a déclaré que son laboratoire avait effectué des nécropsies sur 12 chevaux. Des tests de certains cubes de luzerne et de tissus de ces chevaux sont en cours à l’Université de Californie, Davis School of Veterinary Medicine.

LSU dit qu’un professeur de médecine équine traite d’autres chevaux présentant des symptômes.

