Fonctionnaires: le travailleur de la garderie du centre de l’Illinois a la variole du singe

CHAMPAIGN, Illinois (AP) – Un travailleur de la garderie du centre de l’Illinois a développé la variole du singe mais il ne s’est pas propagé aux autres au centre, ont déclaré vendredi des responsables de la santé publique.

Le travailleur de la garderie non identifiée du village de Rantoul était isolé et se portait bien, ont indiqué des responsables. Le dépistage des enfants, des autres travailleurs et de leurs contacts étroits était en cours, a rapporté The (Champaign) News-Gazette.

“Nous espérons qu’il n’y aura pas de cas d’enfants”, a déclaré Julie Pryde, directrice du district de santé publique de Champaign-Urbana. “Mais pour autant que nous sachions, l’employé aurait pu l’avoir obtenu d’un enfant.”

L’affaire Rantoul est le premier cas de monkeypox de l’Illinois lié à une garderie, a déclaré la porte-parole du ministère de la Santé publique de l’Illinois, Lauri Sanders. Le virus de la variole du singe se propage par contact prolongé de peau à peau.

Le district de santé publique de Campaign-Urbana a appris l’affaire jeudi. C’est le troisième cas de monkeypox à ce jour dans le comté de Champaign.

L’agence locale a suffisamment de vaccins à administrer à toute personne liée à la garderie qui le souhaite, a déclaré Pryde. Elle a déclaré que l’agence avait également accès à des médicaments contre la variole du singe, qui peuvent provoquer de la fièvre, des courbatures, des frissons, de la fatigue et des bosses ressemblant à des boutons sur de nombreuses parties du corps.

Rantoul se trouve à 110 miles (177 kilomètres) au sud de Chicago.

The Associated Press