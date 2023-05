LE CAIRE (AP) – Le secrétaire général des Nations Unies a été « choqué » par une lettre du chef de l’armée soudanaise exigeant le retrait de l’envoyé de l’ONU dans le pays, ont déclaré samedi des responsables soudanais et onusiens.

Le secrétaire général Antonio Guterres a reçu vendredi la lettre du général Abdel-Fattah Burhan, haut responsable militaire soudanais et chef du Conseil souverain au pouvoir, selon le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

« Le Secrétaire général est choqué par la lettre qu’il a reçue ce (vendredi) matin », a déclaré Dujarric. « Le Secrétaire général est fier du travail accompli par Volker Perthes et réaffirme son entière confiance en son Représentant spécial.

Le développement intervient au milieu des combats entre l’armée et une force paramilitaire qui ont commencé à la mi-avril. Les deux parties avaient convenu d’observer un cessez-le-feu d’une semaine, négocié par les États-Unis et l’Arabie saoudite. Cependant, la trêve, qui doit expirer lundi soir, n’a pas arrêté les combats dans certaines parties de Khartoum et ailleurs dans le comté.

Dujarric n’a pas révélé le contenu de la lettre. Cependant, un haut responsable militaire a déclaré que la lettre de Burhan demandait à Guterres de remplacer son envoyé dans ce pays du nord-est de l’Afrique, nommé en 2021.

Selon le responsable, Burhan a accusé Perthes d ‘«être partisan» et que son approche dans les pourparlers d’avant-guerre entre les généraux et le mouvement pro-démocratie a contribué à enflammer le conflit.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias.

Perthes, qui a été nommé en 2021 en tant qu’envoyé de l’ONU au Soudan, a refusé de commenter la lettre.

L’année dernière, Burhan a accusé Perthes d’avoir « outrepassé le mandat de la mission de l’ONU et d’ingérence flagrante dans les affaires soudanaises ». Il a menacé de l’expulser du pays.

Des combats au Soudan ont éclaté à la mi-avril entre l’armée, dirigée par Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo.

Les combats se sont concentrés dans la capitale de Khartoum, qui a été transformée en champ de bataille avec sa ville sœur d’Omdurman. Les affrontements se sont également propagés ailleurs dans le pays, notamment dans la région ravagée par la guerre du Darfour.

Le conflit a tué des centaines de personnes et en a blessé des milliers d’autres. Il a également chassé plus de 1,3 million de personnes de leurs foyers vers des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan ou vers des pays voisins.

La lettre de Burhan est arrivée après que l’envoyé de l’ONU a accusé les parties belligérantes de ne pas respecter les lois de la guerre en attaquant des maisons, des magasins, des lieux de culte et des installations d’eau et d’électricité.

Dans son briefing au Conseil de sécurité de l’ONU plus tôt cette semaine, Perthes a blâmé les chefs de l’armée et les RSF pour la guerre, affirmant qu’ils avaient choisi de « régler leur conflit non résolu sur le champ de bataille plutôt qu’à la table ».

Les combats ont couronné des mois d’aggravation des tensions entre des généraux rivaux, qui ont conjointement renversé le gouvernement soutenu par l’Occident du Premier ministre Abdalla Hamdok lors d’un coup d’État en octobre 2021.

La lutte pour le pouvoir entre l’armée et les RSF a fait dérailler les efforts soutenus par la communauté internationale pour restaurer la transition du Soudan vers la démocratie.

L’écrivain Associated Press Edith M. Lederer aux Nations Unies a contribué.

Samy Magdy, Associated Press