Fonctionnaires du MNR : suivez les règles pour éviter les amendes | Actualités, Sports, Emplois

ALPENA — À l’approche de la saison de chasse au cerf, il est important de suivre les règles et directives définies par le ministère des Ressources naturelles du Michigan pour rester en sécurité et éviter les amendes, déclarent les responsables.

Alex Bourgeois, agent de conservation du MRN, a déclaré que l’une des choses les plus importantes que les nouveaux chasseurs devraient faire pour comprendre les lois pendant la saison de chasse est d’étudier les guides de règles publiés par le MRN.

« Tout ce qui est dans le guide est ce à quoi nous demandons aux gens de se conformer », a déclaré Bourgeois. « Évidemment, toutes les petites lois ne figurent pas dans le guide, mais les éléments les plus courants dont les gens devront se soucier seront dans les guides, et ils les rendent vraiment faciles à lire. Vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous cherchez – beaucoup de choses importantes pour lesquelles ils auront des en-têtes et en particulier des cerfs et ainsi de suite.

Un problème courant que Bourgeois rencontre lorsqu’il émet des billets aux chasseurs concerne l’appâtage des cerfs. Il est illégal de distribuer des appâts ou de la nourriture pour les cerfs dans la péninsule inférieure et entraînera une amende. Les produits à base d’urine sont légaux pour les chasseurs. L’une des principales raisons de l’interdiction des appâts et des aliments pour les cerfs est d’arrêter la propagation de la tuberculose bovine chez les animaux.

« Nous avons cette interdiction ici depuis un certain temps parce qu’à partir du moment où les cerfs se rapprochent de l’appât, c’est ainsi que la maladie se propage plus facilement », a déclaré Bourgeois. « Nous avons un poste de contrôle des cerfs au bureau local d’Alpena pour vérifier la tuberculose chez les cerfs. »

L’une des autres lois qui, selon Bourgeois, est un « sujet peu délicat » est la loi qui exige que tout cerf abattu soit signalé dans les 72 heures suivant l’abattage.

Il a ajouté que beaucoup de gens ne réalisent pas que, même s’il s’agit d’une loi, elle vise à aider la division de la faune du MRN à gérer la population de cerfs.

«C’est pour qu’ils sachent: ‘Hé, nous avons fait retirer 5 000 cerfs du comté d’Alpena et 2 000 du comté de Montmorency’, et ils vont peut-être distribuer moins ou plus d’étiquettes de cerf aux gens», a déclaré Bourgeois. « Nous savons que c’est une nouveauté. C’est éducatif, mais si les gens ne suivent pas, alors oui, ils pourraient obtenir une contravention. Mais en ce moment, nous sommes en quelque sorte, vous savez, en train de vous éduquer et de nous assurer que vous le faites. Aujourd’hui, je viens de recevoir un appel téléphonique d’un gars disant qu’il n’arrivait pas à comprendre, alors je lui ai expliqué tout cela.

Bourgeois dit qu’il est bon de voir de nouveaux chasseurs et que voir un agent de protection de la nature ne signifie pas toujours que le chasseur est en difficulté. Il aime discuter avec les chasseurs et donner des conseils utiles aux personnes souhaitant retrouver certains types de gibier.

« Nous aimons parler aux gens et ils nous disent des trucs comme : ‘Hé, je vois beaucoup de tétras par là' », a déclaré Bourgeois. « Quand quelqu’un nous demande si nous avons vu des tétras-lyre, nous aimons répondre : « Oui, je viens d’en parler à un gars plus loin. » Donc c’est toujours bien.







