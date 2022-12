Fonctionnaires du Mississippi: une femme et un officier se sont tiré dessus

BAIE ST. LOUIS, Mississippi (AP) – Un officier de police du Mississippi a tiré et tué une femme alors même que la femme tirait mortellement sur l’officier et son partenaire dans le parking d’un motel de la côte du Golfe mercredi, disent maintenant les autorités.

Le commissaire à la sécurité publique du Mississippi, Sean Tindell, a déclaré dans un communiqué et des interviews que des images de caméras corporelles, des autopsies et d’autres tests médico-légaux ont aidé à clarifier ce qui s’est passé lors de la rencontre.

Tindell a déclaré qu’Amy Anderson, une vétérinaire d’Ocean Springs âgée de 43 ans, s’était enregistrée dans un motel à Bay St. Louis avant l’aube mercredi avec sa fille de 8 ans, puis avait demandé au directeur du motel d’appeler la police.

“Elle pensait que quelqu’un la suivait”, a déclaré Tindell au Sun Herald de Biloxi. “Il semble qu’elle ait eu une rupture mentale.”

Les officiers de Bay St. Louis Branden Estorffe, 23 ans, et le Sgt. Steven Robin, 34 ans, est arrivé et a passé 40 minutes à parler à Anderson, qui, selon les responsables, a dit aux agents qu’elle croyait que quelqu’un la suivait dans une camionnette blanche et menaçait sa vie.

Après que les agents aient décidé d’appeler les services de protection de l’enfance de l’État, Anderson et la fille ont commencé à charger le Toyota Highlander marron d’Anderson pour quitter le motel. Tindell a déclaré que les images de la caméra corporelle montrent que Robin interagissait toujours avec Anderson lorsqu’elle a tiré sur Robin une fois dans la tête depuis le siège du conducteur du SUV à 4h19 du matin.

Estorffe s’est approché, échangeant des coups de feu avec Anderson qui ont finalement tué à la fois le deuxième officier et la femme. Anderson est mort d’une blessure par balle à la poitrine. Tindell a déclaré qu’une autopsie et d’autres tests médico-légaux ont montré que la balle qui l’a tuée provenait de l’arme d’Estorffe. Cela contredit la déclaration initiale des enquêteurs de l’État mercredi selon laquelle ils pensaient qu’Anderson s’était tirée dessus et s’était suicidée.

Robin est mort dans le parking. Estorffe, mourut peu de temps après dans un hôpital.

La jeune fille n’a pas été blessée lors de la fusillade.

Les deux officiers seront enterrés lors de funérailles communes mercredi à Bay St. Louis, alors même que les hommages à leur service se poursuivent. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour une veillée aux chandelles jeudi dans un lycée de Bay St. Louis, une ville de 10 000 habitants à environ 40 kilomètres à l’ouest de Biloxi. Ils comprenaient la femme de Robin, le père et la sœur d’Estorffe et d’autres parents.

“Ils ont adoré venir travailler et être officiers, mettre l’uniforme et sortir tous les jours pour servir”, a déclaré le chef de la police de Bay St. Louis, Toby Schwartz, plus tôt dans la journée. « Branden et Steven étaient des collègues de confiance et des officiers exceptionnels dont la passion était d’aider les autres et de fournir un service public. C’était évident avant leur sacrifice final lors de la tragédie d’hier.

Robin était un employé de 12 ans du département et chef de quart.

“Il a pris son rôle de mentor très au sérieux”, se souvient Schwartz. “Il savait que c’était son boulot de faire de jeunes recrues de bons flics. Et il a vraiment embrassé sa place en tant que modèle dans la profession.

Estorffe, dont le père a également été agent des forces de l’ordre, a obtenu son diplôme d’études secondaires dans la ville voisine de Slidell, en Louisiane, et a commencé à travailler à Bay St.Louis en juillet 2021.

Schwartz l’a qualifié de “cadet exceptionnel qui allait vraiment dans les forces de l’ordre et dans notre service de police”.

« Le sens de l’humour de Branden mène toujours à une bonne histoire. Il pouvait alléger le fardeau de n’importe qui avec son esprit et son charme. Lorsque nous, en tant qu’application de la loi, perdons nos frères et sœurs, cela fait très mal », a déclaré Schwartz.

La petite amie d’Estorffe, Madison Bartlett, a écrit en ligne qu’Estorffe aimait sa fille comme si elle était la sienne, enseignant à Bartlett “ce que c’est que d’être aimé”.

“Tu m’as apporté tellement de bonheur”, a-t-elle écrit. “Ma partie préférée de ma journée, c’était toi. Tu m’as sorti d’une période si difficile. Tu as été patient, gentil et aimant. La personne la plus désintéressée que je connaisse. Je ne veux pas cette vie sans toi. Je t’aime pour toujours Branden Estorffe.

Lily Estorffe a déclaré que Branden était son “seul frère de sang” et le meilleur frère qu’elle aurait pu demander.

“Branden Estorffe, les mots ne peuvent exprimer à quel point mon cœur est brisé”, a-t-elle écrit. “Tu me manques tellement. ce n’est pas juste de savoir que tu es parti. Tu as toujours été la lumière de ma vie.

The Associated Press