Fonctionnaires: des militants de l’EI tuent 4 soldats irakiens dans le nord-ouest

Des combattants de l’EI dans le district de Dibis ont pris les armes et le matériel de communication des soldats et ont quitté les lieux, ont indiqué des sources de sécurité. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à faire des déclarations aux médias.

Il s’agissait de la première attaque de ce type en près d’un an. En janvier, des hommes armés de l’État islamique ont fait irruption dans une caserne dans le district montagneux d’al-Azim, à l’extérieur de la ville de Baqouba, où ils ont tué un garde et abattu 11 soldats alors qu’ils dormaient.

Il a ajouté que le site de l’attaque est une zone où l’autorité est divisée entre l’armée irakienne et les forces peshmergas kurdes “il n’y a donc pas de coordination, et (l’EI) en profite”.

Le contrôle territorial de l’EI en Irak et en Syrie a été écrasé par une campagne soutenue par les États-Unis pendant des années, mais ses combattants ont continué avec des cellules dormantes qui ont de plus en plus tué des dizaines d’Irakiens et de Syriens.