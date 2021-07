Fonctionnaires : délégation afghane et talibans pour parler de paix au Qatar

Plusieurs districts sont stratégiques, voisins de l’Iran, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan. L’augmentation a également révélé des faiblesses au sein des Forces nationales de sécurité et de défense afghanes, car de nombreux districts sont tombés sans combat et plus de 1 000 soldats ont fui vers le Tadjikistan. Il a été rapporté à plusieurs reprises que des troupes ne recevaient pas de réapprovisionnement ou se retrouvaient sans renforts, souvent en sous-armes et en nombre par rapport à leurs adversaires talibans.