Fonctionnaires de l’ONU : le tremblement de terre en Afghanistan s’ajoute aux urgences dans le pays

NATIONS UNIES — Le tremblement de terre dévastateur de cette semaine en Afghanistan est une urgence de plus pour le pays, qui est également confronté à sa pire sécheresse en 30 ans et à une pauvreté massive. L’Afghanistan compte également le plus grand nombre de personnes au monde confrontées au risque de famine et les violations des droits de l’homme par les nouveaux dirigeants talibans du pays se multiplient, ont déclaré jeudi de hauts responsables de l’ONU.

Le sombre tableau des difficultés et des périls auxquels sont confrontés les 38 millions d’habitants de l’Afghanistan a été présenté par le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, et le représentant spécial adjoint de l’ONU pour l’Afghanistan, Ramiz Alakbarov.

Ils se sont exprimés lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Afghanistan, une réunion prévue avant le puissant séisme de mercredi dans l’est qui, selon les médias d’État afghans, a tué 1 000 personnes. Les estimations de l’ONU ont donné un nombre de morts inférieur, indiquant qu’environ 770 personnes avaient été tuées dans les provinces de Paktika et de Khost.

Des centaines d’autres ont été blessés et les responsables ont averti que le nombre de victimes pourrait augmenter alors que les Afghans continuaient à creuser dans les décombres pour tenter de récupérer d’autres corps jeudi.

Griffiths a déclaré dans une conférence vidéo que « des changements spectaculaires dans le paysage politique et économique de l’Afghanistan » depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août dernier alors que les forces américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières étapes de leur retrait chaotique d’Afghanistan après 20 ans de guerre souffrance pour le peuple du pays.

« La pire sécheresse qu’ait connue l’Afghanistan en près de 30 ans a touché les trois quarts de ses provinces, ce qui signifie que la production agricole devrait être inférieure à la moyenne pour cette récolte », a-t-il déclaré.

Griffiths a déclaré que 25 millions de personnes – plus de la moitié de la population – vivent dans la pauvreté, soit plus du double du nombre en 2011, dont 6,6 millions au niveau « d’urgence ». « C’est le nombre le plus élevé de tous les pays au monde menacés par des conditions de famine », a-t-il déclaré.

Alakbarov, actuellement haut responsable en Afghanistan qui prévoit de visiter les zones touchées par le séisme vendredi, a déclaré lors d’un briefing vidéo depuis Kaboul que le tremblement « était un autre rappel tragique de la myriade de dangers auxquels le peuple afghan est confronté ».

Il a déclaré que l’environnement sécuritaire « devient de plus en plus imprévisible » avec l’émergence de groupes armés d’opposition aux talibans – « en grande partie en raison de l’exclusion politique » – entraînant des affrontements, en particulier dans les provinces du Panjshir et de Baghlan. « Les attaques de l’opposition armée contre les autorités de facto ont doublé en mai par rapport à avril », a-t-il déclaré.

Alakbarov a également souligné la situation « précaire » des droits de l’homme, y compris « des allégations crédibles de meurtres, de mauvais traitements et d’autres violations visant des personnes associées à l’ancien gouvernement afghan » et par les talibans contre des personnes accusées d’être affiliées à l’opposition et également les principaux rivaux des talibans, le groupe État islamique.

Il a également cité les restrictions croissantes imposées par les talibans aux femmes et aux filles et les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la crise économique actuelle. L’économie afghane s’est contractée d’environ 30 à 40 % depuis la prise de contrôle des talibans, a-t-il déclaré.

« Il est possible que le chômage atteigne 40% cette année – contre 13% en 2021 – et certaines projections indiquent que les taux de pauvreté pourraient grimper jusqu’à 97% d’ici la fin de 2022 », a déclaré Alakbarov. « Encore plus alarmant, 82 % des ménages sont aujourd’hui endettés, alors que la détérioration de l’économie offre peu de chances de se désendetter.

En voyageant à travers le pays, a-t-il dit, les familles afghanes sont reconnaissantes de l’aide humanitaire, mais elles veulent des emplois, une opportunité de se tourner vers l’avenir et la sécurité, ce qui signifie également la liberté de mouvement pour les femmes comme pour les hommes.

Griffiths a qualifié la réponse humanitaire dans le pays de « complexe et difficile », affirmant que le système bancaire formel continue de bloquer les transferts financiers, avec environ 80% des organisations humanitaires confrontées à des retards dans le transfert de fonds.

Un deuxième « obstacle », a-t-il dit, est que les talibans à travers le pays cherchent de plus en plus « à jouer un rôle dans la sélection des bénéficiaires et à acheminer l’aide aux personnes figurant sur leurs propres listes de priorités ». Les organisations humanitaires ont du mal à embaucher des femmes, a-t-il ajouté, et « il y a plus de cas d’ingérence aujourd’hui que les mois précédents ».