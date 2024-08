Fonctionnaires condamnés, inculpés ou généralement notoires de l’Illinois

Bonjour, Chicago.

L’Illinois a vu naître le plus grand président du pays, Abraham Lincoln. C’est le lieu de naissance de Ronald Reagan et l’État où Barack Obama a développé ses talents politiques.

Mais l’Illinois est bien plus connu pour son héritage politique notoire : une corruption constante et persistante. Quatre de ses onze derniers gouverneurs ont été emprisonnés. Chicago, sa plus grande ville, est le théâtre d’opérations d’infiltration fédérales qui mettent derrière les barreaux des bus entiers de juges, d’échevins, de législateurs d’État et d’autres fonctionnaires.

Qu’est-ce qui rend l’Illinois si corrompu ? Dans les semaines et les mois à venir, la Tribune explorera et tentera d’expliquer pourquoi la corruption continue d’empoisonner pratiquement tous les niveaux de gouvernement de notre État, drainant l’argent des contribuables et privant le service public de son sens dans une série intitulée « Culture de la corruption »

Lire la première partie de la Tribune Rick Pearson et Ray Long.

Dans le cadre de la série, le Tribune Rumeur de Kori, Ray Long et John Chase compilé une liste d’environ 200 fonctionnaires condamnés, inculpés ou généralement notoires de la longue et tristement célèbre histoire politique de l’Illinois. Rencontrez le fonctionnaire d’une petite ville à l’origine de la plus grande fraude municipale de l’histoire du pays, le maire de Chicago lié au gangster Al Capone et bien d’autres.

Certains parents d’élèves du CPS prennent en charge le transport eux-mêmes, alors que les problèmes de transport scolaire se poursuivent pour l’année scolaire 2024-2025

Malgré un nouveau plan des écoles publiques de Chicago promettant d’améliorer les services de transport pour les élèves admissibles, les élèves des écoles sélectives et aimantées ne seront pas assurés de bénéficier du transport en bus cette année encore, laissant les parents à la recherche de solutions de transport pour amener leurs enfants vers et depuis les écoles sélectives et aimantées qui attirent des élèves de tous les quartiers de la ville.

Les élèves et les parents du CPS profitent du dernier week-end des vacances d’été

Avant le début de la nouvelle année dans les écoles publiques de Chicago, les élèves et leurs familles ont profité de leur dernier week-end de vacances d’été en organisant divers rassemblements de quartier et fêtes de rentrée scolaire, dont beaucoup offraient des fournitures scolaires et des sacs à dos gratuits.

Des membres de la communauté agricole du Midwest se réunissent avec des pêcheurs de crevettes et des chercheurs lors d’une visite dans la zone morte du Golfe

Six membres des communautés agricoles du Midwest se sont réunis autour du pêcheur louisianais Lance Nacio au début du mois, alors qu’il montrait des photos de famille et parlait de l’entreprise de pêche à la crevette qu’il avait héritée de son père et de son grand-père. Plus tard dans la soirée, le groupe a parlé de la zone morte du golfe du Mexique – la principale chose qui les relie – autour d’une cuisson de crevettes.

La zone morte est une étendue sans vie causée par un excès de nutriments, tels que l’azote et le phosphore dans les engrais agricoles, qui s’écoulent des États du Midwest via le bassin du fleuve Mississippi-Atchafalaya.

Entretien avec Caleb Williams, le QB des Chicago Bears

La conversation commence par une question. Quand, je vous prie de me le dire, Caleb Williams arrivera-t-il officiellement en tant que star de la NFL ?

Il nous faut des précisions ici. Une date et une heure. C’est la question à laquelle Chicago doit répondre, le scénario sur lequel une grande partie du monde de la NFL a hâte de se pencher.

Alors, Caleb, dis-le-nous.

La barre des 100 défaites atteint son paroxysme : les White Sox de Chicago atteignent la barre des 100 défaites pour la 6e fois de l’histoire de la franchise après une défaite 9-4 contre les Tigers de Détroit

Les Sox sont devenus la deuxième équipe de l’ère moderne de l’histoire de la Ligue majeure de baseball à perdre plus de 100 fois au cours des 131 premiers matchs d’une saison après avoir perdu 9-4 dimanche devant 16 928 spectateurs au Guaranteed Rate Field. Les Sox ont rejoint les rangs des Philadelphia A’s de 1916, qui affichaient un bilan de 29-101-1 après le match 131.

Le maillot de Babe Ruth, « Called Shot », vendu aux enchères pour plus de 24 millions de dollars

Le maillot que Babe Ruth portait lorsqu’il a appelé son tir lors des World Series de 1932, frappant un coup de circuit au champ central, a été vendu aux enchères tôt dimanche pour plus de 24 millions de dollars.

Je sais ce que tu as volé l’été dernier : demande pardon à ce parc national et rends-le-lui. Mieux encore, écris-lui une lettre.

Il y a quelques années, sur l’île Washington, dans le comté de Door, dans le Wisconsin, la police a reçu une boîte en carton. À l’intérieur, il y avait une note sur du papier bleu sur laquelle était écrit : « Veuillez retourner à Schoolhouse Beach. » La boîte contenait trois rochers lisses d’un blanc grisâtre, exactement le genre de rochers que les touristes emportent régulièrement à Schoolhouse Beach, une plage que les habitants de la région considèrent comme l’une des plus belles au monde, entièrement composée de galets. Si vous êtes pris en train d’emporter ne serait-ce qu’un seul de ces rochers, vous risquez une amende de 250 dollars. Il est probable que celui qui a envoyé ces rochers par la poste – il n’y avait pas d’adresse de retour ni de signature sur la lettre – ait été condamné à une amende de 750 dollars.

Et pourtant, le simple fait que quelqu’un ait pris le temps de rapporter trois rochers qui ressemblent à tous les autres sur la plage de Schoolhouse suggérait qu’une préoccupation plus existentielle les taraudait. Leur conscience leur parlait.

Actualités des restaurants : Stussy’s Diner à Bridgeport, parmi les ouvertures et fermetures notables autour de Chicago

Stussy’s Diner a transformé un ancien restaurant d’angle ouvert 24h/24 en une nouvelle destination rose dans le quartier de Bridgeport à Chicago.

« C’est la fusion entre un restaurant rétro et moderne », a déclaré la directrice créative Dahlia Beckett.

Critique : « Divination » a été un moment de couronnement pour le Chicago Black Dance Legacy Project

Entourée de danseurs, de musiciens et de leaders communautaires sur la scène du Pavillon Jay Pritzker, la codirectrice du Chicago Black Dance Legacy Project, Mashaune Hardy, a donné le coup d’envoi final de « Divination : The Dancing Souls of Black Folk ». La présentation de cette année au Millennium Park a marqué la fin d’un processus de deux ans pour 10 compagnies de danse participant au projet, écrit Lauren Warnecke.

Critique : Pink avec Sheryl Crow à Soldier Field

Se nourrissant d’émotions électriques et d’adrénaline, Pink a évolué dans un sens inaccessible à la plupart des mortels, écrit le critique Bob Gendron.