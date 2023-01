Fonctionnaires: 6 morts, 3 blessés dans un accident dans le nord de l’État de New York

LOUISVILLE, NY (AP) – Six personnes sont mortes dans le nord de l’État de New York lorsqu’un camion de marchandises et un bus express transportant plus d’une douzaine de personnes sont entrés en collision samedi près de la frontière canado-américaine, a annoncé la police d’État.

Trois autres personnes ont été blessées, dont une dans un état critique. Ils étaient soignés pour leurs blessures dans un hôpital de la région, ont indiqué des responsables.

Pas moins de 15 personnes se trouvaient à bord du bus qui circulait sur la State Highway 37 près de la ville de Louisville. La chaîne de télévision WWNY a cité des responsables qualifiant la scène d'”horrible”.

Des photos de la station montraient des bancs de neige d’une hauteur d’un pied sur le bord de l’autoroute. La station a déclaré que la visibilité aurait pu être réduite lorsque l’accident s’est produit vers 6 heures du matin. Des responsables ont déclaré à la station que le camion de fret était complètement chargé.

Les photos du véhicule endommagé ont montré que le bus semblait être affilié à la société d’énergie solaire LBFNY, basée dans le centre de New York. Le nom de l’entreprise et son logo étaient visibles sur le camion.

Le wagon de marchandises, qui avait un seul occupant, était un camion de location Penske.

Les deux véhicules ont subi d’importants dommages et pourraient s’être écrasés de front, selon les photos.

La police d’État a fourni peu de détails sur la cause de l’accident et a déclaré qu’elle poursuivait son enquête.

The Associated Press