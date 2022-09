Fonctionnaires: 6 blessés dans l’explosion d’un immeuble à Chicago

CHICAGO (AP) – Au moins six personnes ont été transportées d’urgence dans des hôpitaux après avoir été blessées lorsqu’une explosion a ravagé mardi le dernier étage d’un immeuble d’appartements à Chicago, ont déclaré des responsables.

L’explosion dans l’immeuble de trois étages et de 36 logements dans le quartier de South Austin s’est produite peu avant 9h30, ont indiqué des responsables. Au moins 10 ambulances étaient sur les lieux, selon le service d’incendie de Chicago, qui a demandé de l’aide pour fouiller la structure.

“Demande de main-d’œuvre pour des recherches dans la structure”, a tweeté le département.

Des photographies et des vidéos publiées sur la page Twitter du service d’incendie de Chicago montrent qu’une grande partie du dernier étage de l’immeuble en briques de quatre étages du côté ouest de la ville a été détruite par l’explosion. Des dizaines de briques et autres débris étaient tombés dans la rue, écrasant au moins une voiture et en endommageant gravement deux autres.

Plusieurs personnes qui vivaient dans le bâtiment ont déclaré qu’elles étaient chez elles lorsque l’explosion a secoué tout le bâtiment.

“J’étais endormi, et tout d’un coup, il y a eu un gros boum”, a déclaré Lawrence Lewis, qui dormait à ce moment-là, à la télévision WGN. «Je me suis réveillé avec mes fenêtres disparues, ma porte d’entrée soufflée. J’ai juste vu de la fumée et je suis sorti en courant de la maison. J’étais endormi. Je suis secoué en ce moment.

Aucune cause de l’explosion n’avait été déterminée. Le département a déclaré dans une série de tweets que l’équipe antibombe de la police de Chicago et des agents du Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs étaient également en route.

Le service d’incendie a déclaré que l’état de santé de trois victimes allait de grave à critique.

The Associated Press