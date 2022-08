Fonctionnaires: 2 garçons noyés dans un lac allemand étaient des touristes britanniques

Les frères, âgés de 7 et 9 ans, ont été portés disparus par leurs parents dans une zone de baignade désignée sur le lac Eiserbach au sud d’Aix-la-Chapelle.

Les sauveteurs ont pu récupérer les enfants de l’eau et ils ont été emmenés dans les hôpitaux d’Aix-la-Chapelle et de Cologne, mais sont décédés plus tard.