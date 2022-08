Fonctionnaire britannique: ne soyez pas dégoûté de boire de l’eau d’égout réutilisée

Commentez cette histoire Commentaire

Les gens doivent devenir «moins sensibles» à l’eau potable dérivée des eaux usées, a déclaré le chef de l’Agence britannique pour l’environnement, afin de lutter contre les pénuries d’eau et les sécheresses de plus en plus graves. L’idée de recycler les eaux usées pour la consommation humaine – autrefois le domaine des films de science-fiction dystopiques – gagne du terrain à l’échelle mondiale alors que le changement climatique intensifie les sécheresses.

“Une partie de la solution consistera à retraiter l’eau résultant du traitement des eaux usées et à la retransformer en eau potable – parfaitement sûre et saine, mais ce que beaucoup de gens n’imaginent pas”, a écrit Sir James Bevan dans le journal britannique Sunday Times, alors que le pays étouffe un été chaud et sec record.

Dans le roman “Dune” de Frank Herbert en 1965, les habitants d’une planète désertique portaient des “stillsuits” conçus pour capturer leur sueur, leur urine et, oui, leurs matières fécales, et les recycler. Cette idée est encore embourbée dans la fiction, mais les programmes « toilettes au robinet » autrefois ridiculisés deviennent une réalité dans des endroits comme la région de Los Angeles. Perth, la grande ville la plus asséchée d’Australie, a déclaré qu’à terme, toutes ses eaux usées pourraient être recyclées et remises en eau potable.

Les responsables de l’eau à Londres ont fait face à des réactions négatives en 2013 lorsqu’ils ont proposé pour la première fois d’introduire des déchets de toilettes recyclés dans l’eau du robinet de la ville pour éviter des pénuries d’eau imminentes. Aujourd’hui, de nombreuses régions du Royaume-Uni sont aux prises avec de faibles réserves d’eau dans les réservoirs et les rivières après des mois de précipitations record et de températures élevées sans précédent. Le gouvernement a officiellement déclaré une sécheresse dans des pans entiers de l’Angleterre ce mois-ci.

« Nous devons nous rappeler d’où cela vient : lorsque nous ouvrons le robinet, ce qui sort a commencé dans une rivière, un lac ou un aquifère. Plus nous en prenons, plus nous drainons ces sources et accentuons la nature et la faune », a écrit Bevan.

Une sécheresse extrême s’empare de l’Europe, intensifiant la chaleur et alimentant les incendies

De nombreuses régions d’Europe ont connu leur été le plus sec jamais enregistré alors que les rivières se réduisent à un filet. Les pénuries d’eau sont devenues un problème en Espagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas.

Bevan a reconnu que le recyclage des eaux usées pour la consommation pourrait être “impopulaire”, mais il a déclaré que les gens devaient changer leur façon de penser à l’eau.

Les compagnies des eaux britanniques ont récemment été sous le feu des projecteurs au milieu des fuites d’eau et des décharges d’eaux usées qui ont pollué les voies navigables, tuant les poissons dans les déchets toxiques et érodant la confiance dans les régulateurs de l’eau.

Les partisans de l’eau potable recyclée disent qu’elle passe par un processus rigoureux avant d’atteindre les robinets des ménages. Tout d’abord, ils sont traités dans une usine de traitement des déchets, avant d’être passés à travers des tamis grossiers et fins pour filtrer les éventuels débris. Il passe ensuite par un processus connu sous le nom d’osmose inverse, disent les experts en eau, pour éliminer tous les agents pathogènes, virus et bactéries. Dans la dernière étape, l’eau est désinfectée à l’aide de lumière ultraviolette.

À Singapour, une brasserie artisanale a annoncé en juillet qu’elle travaillait avec l’agence nationale de l’eau pour produire une bière entièrement fabriquée à partir d’eaux usées recyclées, afin de sensibiliser le public aux problèmes environnementaux. Brewerkz a déclaré à l’époque qu’il s’agissait “d’une opportunité de mettre en lumière les impacts du changement climatique tels que les sécheresses et les inondations, qui menacent l’approvisionnement mondial en eau douce”.