Fonctionnaire américain: Astuce, maman a suivi un suspect de meurtre au Salvador

SAN DIEGO (AP) – Un pourboire et la persévérance de la mère d’une femme tuée à San Diego en 2016 ont conduit à l’arrestation de son petit ami, un vétéran de la marine américaine qui s’est enfui au Salvador et y enseignait l’anglais, ont annoncé vendredi les procureurs. lors de la mise en accusation de Raymond McLeod.

McLeod, 37 ans, qui figurait sur la liste des 15 personnes les plus recherchées par les US Marshals, a plaidé non coupable d’une accusation de meurtre devant la Cour supérieure de San Diego. Il est accusé d’avoir étranglé sa petite amie, Krystal Mitchell, 30 ans, mère de deux enfants.

Son avocat n’a pas pu être joint pour commenter.

McLeod a été capturé le mois dernier dans ce pays d’Amérique centrale après que le US Marshals Service ait reçu une information selon laquelle il enseignait l’anglais à l’école de la ville de Sonsonate.

“Si rien d’autre, cette affaire représente ce que cela signifie lorsque le public répond et qu’il dit aux forces de l’ordre ce qu’il a vu afin de rendre justice aux familles en deuil”, a déclaré le procureur du comté de San Diego, Summer Stephan, lors d’une conférence de presse tenue après le Interpellation du vendredi matin.

La personne recevra une partie ou la totalité d’une récompense de 50 000 $ que le service avait offerte pour les informations menant à l’arrestation de McLeod.

McLeod a été placé en garde à vue lundi après-midi par les forces de l’ordre locales et a confirmé son identité aux autorités américaines qui l’accompagnaient.

McLeod et Mitchell vivaient à Phoenix mais à l’époque rendaient visite à un ami à San Diego.

Le 10 juin 2016, l’ami a trouvé Mitchell ne respirant pas et les ambulanciers paramédicaux l’ont déclarée morte. Les détectives des homicides ont trouvé des signes de lutte.

S’il est reconnu coupable, il risque une peine de 25 ans de prison à vie, selon les archives judiciaires.

Les maréchaux américains ont appris des autorités salvadoriennes que McLeod était probablement entré illégalement dans le pays. Il n’avait aucune pièce d’identité sur lui lorsqu’il a été capturé.

Josephine Funes Wentzel, la mère de Mitchell et détective de police à la retraite, a recherché avec diligence des informations sur les allées et venues de McLeod, selon le San Diego Union-Tribune.

“Elle a joué un rôle moteur dans cette arrestation”, a déclaré le sous-maréchal Joseph O’Callaghan.

Selon des documents judiciaires, la nuit précédant la mort de Mitchell, le couple s’est rendu dans un bar où une personne a vu McLeod gifler Mitchell au visage. Lorsque la personne a tenté d’intervenir, elle s’est disputée avec McLeod et le couple a été expulsé du bar, a rapporté le journal.

Une vidéo de surveillance a montré McLeod attrapant Mitchell par le cou et la poussant dans un ascenseur après leur retour tardif à l’appartement, a rapporté le journal. Le lendemain, après que McLeod eut quitté l’appartement, leur ami trouva le corps de Mitchell dans la chambre d’amis.

Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait loué une voiture, souscrit une assurance mexicaine pour celle-ci et fui le pays seul, selon des documents judiciaires.

The Associated Press