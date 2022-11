Fonction SOS d’urgence via satellite pour les modèles d’iPhone 14 lancés aux États-Unis et au Canada plus tard ce mois-ci

Apple a promu le lancement prochain de sa nouvelle fonctionnalité SOS d’urgence via satellite pour les modèles d’iPhone 14, qui sera mise à la disposition des utilisateurs aux États-Unis et au Canada plus tard ce mois-ci, permettant aux utilisateurs de se connecter directement à un satellite, permettant la messagerie avec les services d’urgence lorsque en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi.

Dans un communiqué de presse publié jeudi, Apple a annoncé avoir réalisé un investissement de 450 millions de dollars à partir de son Advanced Manufacturing Fund pour fournir l’infrastructure critique qui prend en charge Emergency SOS via satellite.

Avec Emergency SOS via satellite, l’iPhone charge en amont les questions vitales pour évaluer la situation de l’utilisateur et lui montre où pointer son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite transmis aux centres dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent demander de l’aide au nom de l’utilisateur.

Cette technologie permet également aux utilisateurs de partager manuellement leur position par satellite avec Find My lorsqu’il n’y a pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi.