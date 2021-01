L’année dernière, l’application Google Own Phone a introduit une nouvelle fonction d’enregistrement des appels qui ne fonctionne qu’avec les appareils Pixel et certains téléphones Nokia et Xiaomi. Un bouton d’enregistrement apparaît dans l’écran d’appel en cours qui lit une voix, notifiant aux deux parties que l’appel est en cours d’enregistrement.

Un démontage de l’APK de la dernière version 59 de l’application Google Phone (effectuée par Développeurs XDA) révèle des chaînes de texte suggérant qu’une nouvelle fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de commencer à enregistrer tous les appels téléphoniques provenant d’appels inconnus ou de numéros ne figurant pas dans la liste de contacts d’un utilisateur.

Une chaîne est essentiellement une clause de non-responsabilité qui se lit comme suit:

Vous ou l’autre personne dans votre appel peut être quelque part où tout le monde doit consentir à être enregistré. Tout le monde sera informé à l’avance que l’appel est en cours d’enregistrement. C’est à vous de suivre les lois sur l’enregistrement des conversations. Les enregistrements sont stockés uniquement sur votre téléphone. »

D’autres chaînes indiquent une confirmation d’une option d’enregistrement automatique des appels. L’un est «Toujours enregistrer» et l’autre dit «Annuler».

Le simple fait qu’une application démonte ce type de preuves avant qu’une fonctionnalité ne soit activée ne garantit pas nécessairement qu’elle prendra vie. Dans le même temps, Google n’a pas reconnu ni confirmé qu’une telle fonctionnalité allait arriver.

La source