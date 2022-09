Fonction de test Instagram pour détecter les photos nues non sollicitées

Douze ans après son lancement, Instagram testerait un logiciel pour détecter les photos nues non sollicitées afin d’empêcher qu’elles ne soient envoyées aux DM.

En 2010, Instagram a frappé le monde d’assaut avec la tendance au partage de photos qui a pris du temps aux utilisateurs de Facebook et Twitter pour partager des photos de leur nourriture. À cette époque, l’application n’était disponible que sur iPhone, puis s’est étendue à d’autres systèmes d’exploitation et a gagné en popularité. Facebook a finalement acheté la vidéo ajoutée à l’application, puis a ajouté la messagerie directe. Avec la messagerie directe, nous avons vu l’application passer de conviviale et inoffensive à un endroit où les gens peuvent exprimer leur haine et leurs opinions indésirables dans les DM.

Instagram travaillerait sur un outil pour protéger les utilisateurs contre la réception de photos nues indésirables

Selon Le bord, Instagram travaille sur un moyen de protéger les utilisateurs contre la réception de photos nues indésirables dans leurs messages directs. Meta a révélé que la fonctionnalité sera similaire aux fonctionnalités de “mots cachés” qui permettent aux utilisateurs de filtrer les messages contenant du matériel offensant. Bien que la fonctionnalité en soit encore aux premiers stades de développement, elle est attendue depuis longtemps, non seulement pour Instagram, mais aussi pour les plateformes de médias sociaux en général.

Vous pouvez obtenir un aperçu des fonctionnalités ci-dessous.