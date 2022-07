‘Folie verte’ alors que des dollars trouvés dans une décharge argentine

Une ville argentine a été frappée par la “fièvre verte” lorsque des billets de cent dollars ont flotté dans les airs.

On pense que l’argent a été caché dans un placard jeté dans une décharge locale.

Billets de cent dollars flottant dans les airs et enterrés sous les ordures : une “fièvre verte” a frappé une ville argentine où les habitants ont rassemblé une petite fortune qui aurait été cachée dans un placard abandonné à la décharge locale.

Des informations non confirmées faisant état de plus de 75 000 dollars collectés à la décharge de Las Parejas, dans le centre de l’Argentine, ces derniers jours ont suscité un tel intérêt frénétique que les autorités ont dû fermer l’installation.

Les gens sont arrivés à une décharge de Las Parejas, province de Santa Fe, Argentine pour chercher des billets en dollars parmi les ordures. (AFP)

“Un ami est sorti de son camion et a vu un billet de 100 dollars croustillant par terre. Cela nous a frappés car il était dans un état impeccable”, a déclaré Federico Baez, l’un des bénéficiaires du billet vert.

“Nous avons chacun commencé à prendre une part. C’était comme un jeu, pour voir qui pouvait prendre le plus de billets. Nous avons eu environ 10 000 dollars à nous six”, a déclaré Baez à l’AFP.

“Puis un autre gamin est arrivé et a trouvé 25 000 $, il a eu plus de chance. Je pense qu’il doit y avoir beaucoup plus enterré”, a-t-il ajouté.

On ne sait pas si les trouveurs seront autorisés à garder leur butin.

Une théorie populaire faisant le tour des réseaux sociaux est que l’argent était caché dans un compartiment secret d’un placard qui a été jeté après la mort de son propriétaire sans héritiers.

En Argentine, qui a longtemps été ravagée par une inflation élevée et où règne une profonde méfiance à l’égard du système bancaire, il est courant que les gens gardent chez eux des économies en dollars en espèces.

Le maire de Las Parejas, Horacio Compagnucci, a déclaré que sa ville avait été frappée par ce qu’il a appelé “la folie verte”.

“Dans un contexte où le pays traverse une période difficile d’un point de vue économique, le mot ‘dollar’ est sur toutes les lèvres”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Les Argentins vivent sous contrôle des changes depuis 2019 alors que le gouvernement cherche à renforcer les réserves de change.

Les règles sont devenues de plus en plus strictes, au point que chaque individu est autorisé à acheter au maximum 200 dollars par mois.

La découverte inhabituelle à Las Parejas a également donné lieu à de nombreux mèmes, dont celui du président Alberto Fernandez et de son adjointe Cristina Kirchner creusant dans les ordures pour de l’argent.