« Folie »… Pat Nevin trouve fou ce qu’il entend à propos de Mauricio Pochettino à Chelsea

Pat Nevin affirme avoir entendu quelque chose de fou concernant Mauricio Pochettino et son avenir à Chelsea.

Il y a actuellement beaucoup de spéculations dans les médias concernant l’entraîneur-chef des Blues, Mauricio Pochettino.

L’entraîneur de 52 ans a connu une première année mouvementée à Stamford Bridge, mais il y a de fortes chances que son équipe se qualifie pour l’Europe si elle termine en force lors de ses deux derniers matchs de la saison cette semaine.

Il n’a signé un contrat de deux ans qu’à son arrivée dans l’abri de Stamford Bridge l’été dernier, alors poursuivra-t-il sa deuxième année la saison prochaine ?

Photo de Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC

Pat Nevin pense que la position de Mauricio Pochettino de Chelsea est une « folie »

Pat Nevin, expert de la BBC et ancien joueur des Blues, n’arrive pas à croire que Chelsea n’ait pas encore décidé de la position de Pochettino au-delà de l’été.

Le télégraphe rapporte que la position de Pochettino à Chelsea sera décidée lors du prochain bilan de fin de saison.

« La course en sac a commencé, même si elle porte un nom différent. Une semaine, Ange Postecoglou est pour le coup, ensuite c’est Erik ten Hag et bien sûr Mauricio Pochettino n’est jamais loin non plus de ce titre », a écrit Nevin dans son Newsletter BBC Football Extra (13 mai).

« Je pensais qu’il faudrait deux saisons pour savoir si l’expérience de Chelsea fonctionnerait. Depuis leur défaite à domicile contre Liverpool et les Wolves début février, les Blues ont perdu trois de leurs 19 matchs. C’étaient des matchs de coupe contre Liverpool et Man City, puis une raclée à Arsenal. Les performances sont toujours en hausse et en baisse, mais depuis cette sombre période de février, elles se sont nettement améliorées.

« Les décideurs d’en haut n’ont toujours pas décidé s’il s’agissait d’un pouce vers le haut ou vers le bas pour Poch, mais je pense que c’est de la folie. Juste au moment où il semble enfin proposer quelque chose d’intéressant, les gens qui ont rassemblé une équipe qui n’avait aucune chance de gagner pendant quelques saisons et qui ont dépensé 1 milliard de livres sterling pour le faire, envisagent maintenant de changer à nouveau de stratégie.

Mauricio Pochettino mérite-t-il un an supplémentaire ?

La Chronique de Chelsea C’est dans le camp que Pochettino a fait assez pour continuer la saison prochaine. En fait, opérer un autre changement de gestion reviendrait à faire un nouveau pas en arrière, alors même qu’il y a des signes de progrès.

Si vous voulez des données claires sur l’amélioration des Blues sous Pochettino, le bilan de la Premier League est l’endroit évident où chercher. Vous pouvez voir ci-dessous qu’il y a eu une grande amélioration entre la campagne 2022/23 et la saison 2023/24 en cours.

club Saison Position Parties jouées Points Chelsea 2022/23 12ème 38 44 Chelsea 2023/24* 7ème 36 57 Si Chelsea remporte ses deux derniers matches cette saison contre Brighton et Bournemouth, ils termineront avec 19 points de mieux que l’an dernier. C’est un signe définitivement positif pour une équipe jeune et inexpérimentée qui apprend dans la division la plus difficile du moment.

Rubriques connexes