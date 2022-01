« Folie » alors que le gardien brésilien Alisson est expulsé deux fois avant de s’échapper les deux fois (VIDEO)

L’as de Liverpool a réalisé l’une des performances de gardien de but les plus folles de tous les temps

Les fans de football ont réagi après que le gardien de but de Liverpool et du Brésil, Alisson, ait été expulsé à deux reprises et autorisé à deux reprises à continuer à jouer pour son pays lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Équateur.

Le Brésil, quintuple vainqueur record, a réservé ses billets pour Qatar 2022 plus tard cette année, mais son tout premier récipiendaire du trophée Yashin entre les bâtons n’avait aucune intention de jouer la sécurité à Quito.

Après que Casemiro ait mis la Selecao 1-0 à bout portant, l’homologue d’Alisson, Alexander Dominguez, a reçu un carton rouge pour un défi imprudent et l’arrière droit de Tottenham Hotspur, Emerson Royal, a également été envoyé pour un bain précoce après avoir ramassé deux jaunes.

Alisson Becker a reçu deux cartons rouges et a été expulsé deux fois pour le Brésil contre l’Équateur ce soir. Les deux fois, VAR les a renversés 🤣 pic.twitter.com/64EjUxZvJ3 — Croyez en JÉSUS 🙏🏾❤️ (@GhanaSocialU) 28 janvier 2022

Tout cela s’est passé en 20 minutes, et à la demi-heure, Alisson a failli les rejoindre dans les vestiaires en attrapant Enner Valencia à la tête avec un pied haut. Après avoir consulté VAR, cependant, l’arbitre a rétrogradé son carton rouge en jaune, et un incident similaire s’est produit près de la mort alors que VAR a décidé qu’Alisson avait joué le ballon avant de frapper un homme équatorien et n’aurait pas dû être renvoyé pour avoir ramassé un deuxième carton jaune. carte.

Cela a également exclu un cri de pénalité, et comme les points ont été partagés en raison d’un égaliseur de Felix Torres à 15 minutes de la fin, les fans de football ont réagi au « la démence » du clash et de la folle soirée d’Alisson.

Alisson est reparti avec un carton jaune après que VAR ait annulé son rouge initial pour ce défi 😅 pic.twitter.com/8WHafcKbl0 — B/R Football (@brfootball) 27 janvier 2022

VAR renverse un autre carton rouge pour Alisson 😯 pic.twitter.com/wH45JzfX3m — ESPN FC (@ESPNFC) 27 janvier 2022

Allison Becker ce soir contre l’Equateur : – 3 Jaunes

– 2 voitures rouges

– 2 tirs à la tête

– 1 renversement de pénalité – bikdor (@VictorDavid__) 27 janvier 2022

« Ce gars d’Alisson est fou »disait-on, tandis que d’autres remarquaient « fou » le gardien était « sur un fou ce soir ».

Les Brésiliens ont noté qu’il était le « seul gardien de but à recevoir deux cartons rouges et à rester sur le terrain« , et l’a appelé le CHÈVRE pour cela.

« Deux jaunes, c’est un carton rouge. Mais quelle carte est deux rouges ? demanda un autre compatriote.

« C’est pourquoi il s’appelle Alisson et non Alissoff », a contribué un joker.

À quel point cet arbitre est-il mauvais 😂😂😂 – Lee Mc (@LeeMc1978) 28 janvier 2022

Le nombre d’erreurs commises par l’arbitre du match entre le Brésil contre l’Equateur, est suffisant pour le mettre en prison, chanceux d’avoir la technologie VAR 😂 — Abdelkamel Benotmane (@abdelkamel019) 27 janvier 2022

C’est pourquoi il s’appelle Alisson et non Alissoff.#ECUBRA – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 27 janvier 2022

Se concentrant sur l’arbitre, un spectateur a déclaré que le nombre d’erreurs qu’il avait commises « suffit de le mettre en prison ».

« Nous plaisantons sur la méchanceté des arbitres de la Premier League anglaise, parce qu’ils le sont, mais les arbitres sud-américains et africains sont chaotiques », commença quelqu’un d’autre.

« Ils arbitrent par émotion, c’est sauvage. Un joueur n’a qu’à piquer une crise après une faute et il jette des cartes comme des bonbons. »

Alors que certains passaient en mode complot et critiquaient les organisateurs de la Conmebol pour avoir fait tout ce qu’ils pouvaient pour maintenir le record invaincu du Brésil dans le groupe de qualification sud-américain, une partie distincte a déclaré qu’Alisson avait attrapé « La fièvre de la CAN » à propos de controverses similaires que la Coupe d’Afrique des Nations en cours a soulevées au Cameroun.

Nous plaisantons sur la façon dont les arbitres EPL sont horribles, parce qu’ils le sont, mais les arbitres sud-américains et africains sont chaotiques. Ils arbitrent l’émotion lmao c’est sauvage. Le joueur n’a qu’à piquer une crise après une faute et il jette des cartes comme des bonbons – facture (@Bill_unplugged) 27 janvier 2022

Alisson Becker a eu de la fièvre AFCON 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/8x5jX323PN — Ερμής 🕳️ (@OPTsongaPoppins) 27 janvier 2022

Un joueur a-t-il déjà eu deux cartons rouges annulés dans le même match ? Demander Alisson —Austin Miller (@austin_james906) 27 janvier 2022

Après le match, Alisson a concédé que c’était probablement « la première fois que cela arrive dans l’histoire du football ».

« Je pense que j’ai agi correctement dans les mouvements et je pense que mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé, ils ont été incisifs dans leurs plaintes à l’arbitre. » il ajouta.

« Cela montre une fois de plus l’importance d’utiliser le VAR dans le football. Je suis satisfait du VAR, sans le VAR, nous aurions été injustement punis. »

Le prochain match pour le Brésil est un match à domicile contre son rival transfrontalier le Paraguay mardi soir, historiquement connu pour ses incidents colorés.