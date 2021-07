« Folie absolue »: un boxeur marocain canalise l’intérieur de Mike Tyson avec un BITE choquant sur son rival aux Jeux olympiques de Tokyo (VIDEO)

Perdant clairement les deux premiers tours contre son double médaillé d’or aux Jeux du Commonwealth, Baalla a ensuite perdu la tête dans la dernière tranche du combat.

Canalisant l’ancien « Homme le plus méchant de la planète » Tyson, qui a mordu un morceau de la même partie du corps d’Evander Holyfield lors d’un match revanche pour le titre des poids lourds à Las Vegas en 1997, il a creusé l’oreille de Nyika pendant que l’arbitre ne regardait pas.

Nyika s’est plaint à l’officiel sans succès pour faire disqualifier son rival, mais a tout de même gagné 5-0 alors que Baalaa a été éliminé et renvoyé.

« Je me suis toujours soutenu et soutenu les gens autour de moi pour me relever », a déclaré Nyika après l’incident.

« Je sais que je suis capable de grandes choses. J’ai la ferme intention d’être sur la plus haute marche du podium. »

En ligne, des images de la morsure ont commencé à se répandre après la cloche finale, alors qu’un média a fait remarquer que Baalla devait se sentir « petit creux » lors d’un incident, un commentateur décrit comme « un acte de folie absolue ».

« Wow, j’ai dû regarder Tyson et [Luis] Suarez comme source d’inspiration récemment…, » a plaisanté un utilisateur en référence non seulement au bagarreur Brooklynite, mais aussi à l’attaquant uruguayen qui a rongé des joueurs rivaux à la fois en Premier League et en Coupe du monde 2014.

« On dirait que Suarez s’est tourné vers la boxe », ça a été dit aussi.

« Il a oublié qu’il était dans un match de boxe [and] pensé que c’était un concours de manger.

« Heureux d’avoir perdu le match, il devrait être chassé du village olympique », a exigé une partie en colère.