Folie à Deux subit un effondrement de 33 millions de dollars au box-office nord-américain

La suite du Joker a également été battue à la troisième place par le film d’animation The Wild Robot, qui a conservé la deuxième place avec 13,4 millions de dollars.

Il s’agit d’un effondrement record pour un film de bande dessinée, selon The Hollywood Reporter.

Beetlejuice Beetlejuice a chuté d’une place à la quatrième place, remportant 7 millions de dollars.

Les critiques de cinéma ont proposé une gamme de points de vue sur Joker : Folie à Deux, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, le qualifiant de « sombre et audacieux » mais aussi de « tristement ennuyeux et laborieux ».

Le top cinq nord-américain est complété par la comédie dramatique Piece by Piece, qui utilise l’animation Lego et présente un casting de voix stellaire comprenant Snoop Dogg, Jay-Z, Kendrick Lamar, Gwen Stefani, Justin Timberlake et Busta Rhymes.