Folie à Deux Reactions qualifie la suite de DC de fade, ennuyeuse et sans inspiration

En prévision de la sortie de la suite de DC Joker : Folie à Deuxdes réactions ont émergé sur les réseaux sociaux suite à la première du film à Los Angeles. Et ils effaceront probablement ce sourire de votre visage. Réalisé une nouvelle fois par Todd Phillips et avec Joaquín Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck alias Joker et de Lady Gaga dans le rôle de Harleen « Lee » Quinzel alias Harley Quinn, la suite s’appuie sur l’acteur oscarisé 2019 et suit Arthur alors qu’il est emmené à l’asile d’Arkham.









Malheureusement, il semble que Phillips et Phoenix auraient dû partir Joker comme le film autonome qu’il semblait être, avec un critique et un utilisateur X/Twitter @Lulamaybelle le sentiment que la plaisanterie est maintenant sur nous alors que Joker 2 est « mal cuit » et « ennuyeux comme le péché ».

« Je suppose que la blague est de notre faute cette fois. #JokerFolieADeux est esthétiquement agréable mais cela est juxtaposé à un esprit méchant et mesquin, se prenant pour un rebelle. Appréciez une comédie musicale déconstruite, mais elle est insuffisamment cuite et ennuyeuse comme un péché. Lady Gaga est géniale mais sous-utilisée. «

Les accusations d’ennui (ce qui est sûrement la pire chose qu’un film puisse être) continuent grâce à @Cinémaniac94 qui ajoute ça Joker : Folie à Deux donne l’impression qu’« ils n’avaient clairement aucune idée de quoi faire avec la suite ».





« Je pensais que #JokerFolieADeux était plutôt mauvais. Une comédie musicale fade, une histoire sans inspiration, une Harley gâchée… oh je suis désolé, LEE Quinn, et une intrigue très médiocre. En tant que personne qui a adoré le premier, ils n’avaient clairement aucun je ne sais pas quoi faire de la suite. »

Heureusement, pour certains, la suite vaut au moins la peine d’être regardée grâce aux deux performances principales et à « quelques séquences sauvages ». Utilisateur X @colebrax dit :





« Je respecte la décision de Todd Phillips de prendre une direction créative aussi inhabituelle avec « Joker: Folie à Deux », en créant une comédie musicale classée R sur les psychopathes, mais je ne peux pas prétendre que le film est une expérience satisfaisante à 100%. Mais à un Au minimum, le film vaut le détour pour quelques séquences folles où Lady Gaga et Joaquin Phoenix font que le genre obsolète des super-héros se sent à nouveau dangereux et vivant. «





Joker : Folie à Deux connaîtra-t-il le même succès aux Oscars que le premier film ?

Malgré toutes les critiques, certains ont été séduits par la vision de Joker : Folie à Deuxet je pense que, tout comme son prédécesseur (qui a également reçu une réponse mitigée), il pourrait conduire à un certain succès aux Oscars. Comme @rickyvalero_ le dit :





« Je suis sorti de #JokerFolieADeux complètement abasourdi. Todd Phillips a créé une histoire d’amour poétique et romantique qui est brillamment mêlée à la musique. Joaquin Phoenix a encore tenu ses promesses, mais Lady Gaga est une star de cinéma. Elle a sa place dans la conversation sur les Oscars. J’ai adoré. »

Finalement, Joker 2 a laissé de nombreux fans du premier film se demander « quel était le but de tout cela ? selon @BryanSudfield:





« Je suis heureux d’être dans le train « J’aime JOKER », mais je suis triste de partager que je n’ai vraiment pas apprécié JOKER : FOLIE À DEUX. La réalisation du film est exceptionnelle et le jeu des acteurs de nos deux protagonistes est fort, mais cela n’a pas réussi à éblouir en tant que comédie musicale. À la fin, quel était le but de tout cela ? »

Écrit et réalisé par Todd Phillips, Joker : Folie À Deux met en vedette l’oscarisé Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck/Joker aux côtés d’un autre oscarisé Lady Gaga (Une étoile est née) dans le rôle de Harleen « Lee » Quinzel / Harley Quinn. Le reste du casting comprend Brendan Gleeson, nominé aux Oscars (Les Banshees d’Inisherin) et Catherine Keener (Sortez, Capote), ainsi que Zazie Beetz, qui reprend son rôle de Sophie Dumond du premier Joker. Vous pouvez consulter le synopsis officiel de Joker : Folie À Deux ci-dessous.





« Joker : Folie À Deux » retrouve Arthur Fleck interné à Arkham en attendant son procès pour ses crimes en tant que Joker. Tout en luttant avec sa double identité, Arthur tombe non seulement sur le véritable amour, mais trouve également la musique qui a toujours été en lui.