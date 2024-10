Folie à Deux’ Falls Flat at Box Office, Lands D CinemaScore

Ce n’est pas une blague.

La suite de Todd Phillips Joker : Folie à Deux est entré dans l’histoire en devenant le premier film de bande dessinée hollywoodien à obtenir un D CinemaScore du public. Les sondages à la sortie des urnes sont tout aussi sombres alors que le public exprime son mécontentement face à la suite.

Ce mécontentement se traduit par une ouverture difficile au box-office, où le film de Warner Bros. arrive bien en deçà des attentes. La suite qui divise a gagné 20 millions de dollars vendredi, dont 7 millions de dollars en avant-premières, pour un lancement prévu au sud de 50 millions de dollars. Les studios rivaux projettent le film Joaquin Phoenix-Lady Gaga entre 42 et 47 millions de dollars (un studio pense même 40 millions de dollars ou moins).

En route vers le week-end, Joker 2 on s’attendait à ce qu’il rapporte entre 50 et 60 millions de dollars. C’est une baisse par rapport aux 70 millions de dollars attendus il y a trois semaines lorsque la photo a été publiée pour la première fois.

En 2019, Joker a fait ses débuts avec un montant de rêve de 96,2 millions de dollars, avant d’atteindre un total mondial record de 1 milliard de dollars.

La suite polarisante et classée R de Phillips – qui a fait sa première mondiale au Festival du film de Venise avec des critiques mitigées – est un film infusé de musique et de genre qui s’éloigne de la zone de confort de la photo de bande dessinée typique alimentée par les fanboys. Plus inquiétants que le résultat brut de jeudi soir sont les terribles scores de sortie sur PostTrak, le public lui attribuant une demi-étoile sur cinq, similaire au score de jeudi soir pour Francis Ford Coppola. Mégalopolequi a explosé de manière spectaculaire le week-end dernier avec 4 millions de dollars après avoir obtenu un D+ CinemaScore. (Joker(Le PostTrak de pourrait finalement changer au fil du week-end.)

Même les films de super-héros qui ne fonctionnent pas au box-office gagnent généralement des CinemaScores décents. « Les studios Marvel » Les merveillesqui a ouvert pour un montant lamentable de 46,2 millions de dollars l’année dernière, a obtenu un B. Idem pour le film d’un autre film de Warners. L’éclairqui s’est ouvert à un montant problématique de 55 millions de dollars au niveau national.

Les sites de fanboys n’ont pas tardé à souligner la signification historique d’une note D pour Joker : Folie à Deux tard vendredi soir. Et le premier Joker Je n’ai même pas obtenu un A mais un B+.

Alors que 2019 Joker Mérité des comparaisons avec les œuvres antérieures de Martin Scorsese, la suite est un voyage beaucoup plus lent qui se concentre sur la vie intérieure de ses deux protagonistes. Les critiques ont loué la beauté générale du film, ses performances et son savoir-faire, mais l’ont critiqué pour sa narration. « Pour un film de deux heures et quart, Folie à Deux semble narrativement un peu mince et parfois ennuyeux », a écrit Le journaliste hollywoodienDavid Rooney, critique de cinéma en chef de Venise.

Quelle que soit sa performance au box-office, le film espère toujours être un acteur majeur dans la course aux Oscars, notamment pour les performances de Phoenix et Gaga.

Outre-mer, Joker 2 ouvre partout ce week-end, à l’exception du Japon et de la Chine, où il sera lancé dans les semaines à venir. Warners espère un début à l’étranger de 80 à 85 millions de dollars.

Joker : Folie à Deux réunit Phillips avec Phoenix, qui revient dans le rôle principal après avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation d’Arthur Fleck/Joker. Ni Phillips ni Phoenix n’étaient sûrs de faire une suite et, pendant un certain temps, ont envisagé de monter un spectacle à Broadway, avant de finalement s’engager dans le film.

Le premier Joker sa production avant sa commercialisation ne coûte que 55 millions de dollars. Après son succès, Phillips s’est vu attribuer un budget de production net de 190 à 200 millions de dollars pour le deuxième volet. Une partie de cela a été consacrée à l’intégration de Gaga dans un rôle inspiré du personnage de bande dessinée Harley Quinn (les cinéastes espèrent qu’elle attirera les cinéphiles féminines).

Une grande partie du film se compose de numéros musicaux fantastiques mettant en vedette le couple, qui se rencontre alors qu’Arthur est à l’asile d’Arkham, en attente de procès pour ses crimes du premier film. Cependant, ni Warners ni Phillips ne sont à l’aise de qualifier cela de pure comédie musicale, étant donné que seuls deux des personnages chantent, par opposition à une comédie musicale traditionnelle, dans laquelle des dizaines de personnes participent généralement aux numéros.

Les supports marketing du studio ont évité de mettre en avant les nombreuses séquences musicales du film, tout comme ils l’ont fait lors de la vente Wonkaune comédie musicale officielle. Warners n’est pas seul ; Paramount n’a pas non plus commercialisé Méchantes filles comme une comédie musicale.

Phillips est bien conscient que la suite n’est pas orthodoxe, car elle ne donne pas pleinement suite à la fin de Jokerqui voit Arthur embrasser son alter ego. Lors de la première à Los Angeles lundi, Phillips a remercié le studio « pour avoir pris une décision aussi audacieuse », ajoutant: « Ce n’est pas nécessairement la suite à laquelle vous pourriez vous attendre. »

Les chiffres seront mis à jour dimanche matin.