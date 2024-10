Folie à Deux est une mauvaise comédie musicale et s’en est retirée

Paul Schrader est allé au cinéma pour regarder « Joker : Folie à Deux » et n’a duré qu’une vingtaine de minutes avant de décider qu’il n’en pouvait plus. La suite de « Joker », avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga en tête d’affiche, a fait un échec au box-office malgré des critiques négatives et risque de perdre entre 150 et 200 millions de dollars au cours de sa diffusion.

« J’en ai vu environ 10 ou 15 minutes », a déclaré Schrader. parler à Jeremy O. Harris pour Magazine d’entretiens. «Je suis parti, j’ai acheté quelque chose, je suis revenu, j’ai vu encore 10 minutes. C’était suffisant.

La carrière estimée de Schrader comprend l’écriture de scénarios pour des films comme « Taxi Driver », qui a servi de source d’inspiration principale pour le premier film « Joker » en 2019. Il a ensuite qualifié la suite de « très mauvaise comédie musicale ».

« Je n’aime aucune de ces personnes », a-t-il ajouté à propos de Gaga et de Phoenix. «Je ne les aime pas en tant qu’acteurs. Je ne les aime pas en tant que personnages. Je n’aime pas tout ça. Je veux dire, ce sont des gens qui, s’ils venaient chez vous, vous vous échapperiez par la porte arrière.

Alors que l’attente était grande pour « Joker : Folie à Deux » suite au succès du film de 2019, qui a rapporté 1 milliard de dollars au box-office mondial et a valu à Phoenix l’Oscar du meilleur acteur, la suite a rapidement rencontré des critiques négatives après sa sortie. première à la Mostra de Venise. Il s’est ensuite ouvert à un lamentable 37 millions de dollars au box-office national. Variété rapporte que la suite devrait terminer sa sortie en salles avec environ 210 millions de dollars dans le monde, tandis que le premier film « Joker » a rapporté 248,4 millions de dollars dans le monde après trois jours de sortie.

Dans sa critique de la suite, Variété Owen Gleiberman a écrit : « Le concept est audacieux mais l’exécution l’est moins dans un film qui prend du recul par rapport au danger du Joker. Le casting de Lady Gaga semblait certainement prometteur, car c’est une grande actrice, et elle a été mise sur terre (entre autres) pour faire des comédies musicales. Mais Gaga, qui a une belle présence naturelle dans « Folie à Deux », est considérablement sous-utilisée.

« Joker : Folie à Deux » continue de jouer dans les salles du pays.