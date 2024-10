Folie à Deux’ comme un ‘f— toi’

Quentin Tarantino ne se lasse pas du sens de l’humour tordu du Joker.

Le Pulp Fiction le cinéaste a fait l’éloge de la suite controversée de la bande dessinée du réalisateur Todd Phillips Joker : Folie à Deux lors d’une apparition sur Le Bret Easton Ellis podcastestimant que Phillips a adopté l’esprit anarchique du personnage principal tout en réalisant le film.

Quentin Tarantino et la star de « Joker : Folie à Deux » Joaquin Phoenix.

« Todd Phillips est le Joker. Un film du Joker, d’accord, c’est ce que c’est. Il est le Joker », a déclaré Tarantino. « Tout le concept, même le fait qu’il dépense l’argent du studio – il le dépense comme le Joker le dépenserait, d’accord ? Et puis son gros cadeau surprise – ha, ha ! – le jack-in-the-box, quand il vous propose sa main pour une poignée de main et vous recevez un buzzer avec 10 000 volts qui vous tire dessus, ce sont les geeks de la bande dessinée. »

Le film contrarie intentionnellement les fans de super-héros, de films et de studios qui gagnent de l’argent, a déclaré Tarantino. « Il leur dit ‘f— vous’ à tous », a-t-il déclaré. « Il dit ‘f— vous’ au public du cinéma. Il dit ‘f— vous’ à Hollywood. Il dit ‘f— vous’ à tous ceux qui possèdent des actions chez DC et Warner Brothers. »

Le cinéaste ne s’attendait pas à apprécier le film autant que lui, étant donné qu’il n’était pas fan du premier film au-delà d’une séquence remarquable. « Le premier film était, en ce qui me concerne, entièrement consacré à la scène des talk-shows », a-t-il déclaré. « Mais la scène des talk-shows est l’une des meilleures scènes réalisées au cours des 20 dernières années. De ce siècle, facilement, facilement. Le film tout entier en valait la peine. Et le voir dans une salle bondée était la meilleure façon de le voir. « .

L’estimation de Tarantino pour 2019 Joker s’alignait davantage sur les fans sceptiques qui le trouvaient dérivé d’autres films. « Avant cette scène, je n’aimais pas tellement le film », a-t-il déclaré. « J’allais, Eh bien, je ne sais pas. Est-ce le monde dans lequel nous vivons, où des histoires comme Chauffeur de taxi faut-il régurgiter du fourrage pour bande dessinée afin de prendre quelque chose d’aussi au sérieux ? Est-ce là que nous en sommes ? C’était donc le monologue que j’avais avec moi-même. Et c’était vraiment joli, d’une seule note, d’accord ? Pendant une très, très longue période de temps. »

Le cinéaste n’a pas non plus beaucoup apprécié la performance de Joaquin Phoenix dans le premier film, mais a été époustouflé par son rôle dans Folie à Deux. « C’était sûr qu’il gagnerait l’Oscar cette année-là », a-t-il déclaré. « En fait, je pensais que Leo [DiCaprio] j’aurais dû gagner pour Il était une fois à Hollywoodmais il ne faisait aucun doute qu’il allait gagner, et je suppose qu’il aurait presque dû gagner parce qu’on pouvait voir l’engagement qu’il lui a fallu pour y parvenir. Mais je n’ai pas tellement aimé la performance ; c’était plutôt une question d’engagement. Je pense qu’il donne l’une des meilleures performances que j’ai jamais vues de ma vie dans ce film. »

Quentin Tarantino.

ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty



Tarantino a félicité le film pour son utilisation inhabituelle de numéros musicaux. « J’ai vraiment aimé les séquences musicales », a-t-il déclaré. « Je me suis vraiment rattrapé. Je pensais que plus les chansons étaient banales, mieux elles étaient. Je me suis retrouvé à écouter les paroles de ‘For Once in My Life’ d’une manière que je ne les avais jamais entendues auparavant. »

Le cinéaste a également salué la performance vocale de Phoenix, défendant l’acteur des critiques concernant sa voix non conventionnelle. « Je pensais qu’il l’avait retiré », a-t-il déclaré. « C’est la même chose que les gens disaient – c’est différent, mais le même point s’applique – les gens disaient à propos de comment s’appelle-t-il. [Ryan Gosling] dans La La Terre. « Est-ce qu’il chante bien ? Eh bien, il ne chante pas bien, mais il ressemble à lui! »

Tarantino a poursuivi: « Je pense en fait qu’il chante assez bien les chansons, à sa manière non chantante, pour les considérer comme un drame, où les paroles sont son monologue. »

Le double lauréat d’un Oscar a également entendu une partie de sa propre voix dans la suite. « Autant le premier était redevable à Chauffeur de taxicela semble plutôt redevable à Tueurs naturelsque j’ai écrit », a-t-il déclaré. « Pas comme aussi endetté que Chauffeur de taximais plutôt putain de endetté. »

Tarantino était notoirement mécontent de l’adaptation de son travail par Oliver Stone dans ce film de 1994, et il préférait en fait Folie à Deux au film qu’il a écrit. « C’est le Tueurs naturels J’aurais rêvé de voir », a-t-il déclaré. « En tant que gars qui a créé Mickey et Mallory, j’ai adoré ce qu’ils en ont fait. J’ai adoré la direction qu’il a prise. Je veux dire, tout le film était le rêve fébrile de Mickey Knox. C’était fantastique. »