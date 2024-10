Folie À Deux bat un nouveau record au box-office (mauvais genre)

Celui de Todd Phillips Joker: Folie UN Deux a battu un autre record hollywoodien majeur, mais pas du bon genre, comme vous le souhaiteriez. Le box-office revient pour la suite de Phillips, qu’il a désormais dépassée Les merveilles pour une mesure sur laquelle personne en particulier ne veut prospérer : la pire baisse du box-office au cours de la deuxième semaine de l’histoire du film de bande dessinée, les recettes du film ayant chuté de 82 % entre sa première semaine et sa deuxième.

Nous aurons une analyse plus approfondie du box-office une fois les décombres dégagés lundi, mais il convient de noter que le film de Phillips, qui met Arthur Fleck de Joaquin Phoenix en contact avec une version du pilier de la bande dessinée Harley Quinn, joué par Lady Gaga , n’est même pas le film de clown meurtrier le plus réussi en salles ce week-end : Terrifiant 3 il s’en débarrasse de cette merde fiscale toujours aimante. Folie UN Deux devrait rapporter la somme lamentable de 6,6 millions de dollars au box-office national, tombant d’une falaise après un début de 44 millions de dollars. Si vous jetez un oeil à la liste des les plus grosses baisses de la deuxième semaine de l’histoire du cinémapendant ce temps, vous pouvez voir que le film est en fait en lice pour le titre de la plus grosse baisse de tous les temps : il y a des films qui ont chuté encore plus, mais beaucoup d’entre eux étaient des rééditions fonctionnant sur un attrait nostalgique en un seul plan, et aucun d’entre eux n’a pu le faire. correspondre JokerLa sortie en salles de 4 102. C’est un parcelle de biens immobiliers vides, alors que la plupart des films avec des baisses plus importantes tournaient dans la fourchette inférieure à 1 000.

Comme l’ont noté de nombreux critiques examinant la sortie du film, il convient de rappeler qu’une concentration excessive sur les retours au box-office à l’exclusion de tout le reste est une façon assez merdique d’évaluer l’art ; dites ce que vous aimez de son exécution – y compris un consensus écrasant sur le fait que ses numéros musicaux timides en matière de marketing, idéalement le point où Phillips, Phoenix et Gaga pourraient vraiment se déchaîner, étaient étrangement apathiques – mais il est assez clair que Phillips a fait le film il voulait faire, et non motivé par des préoccupations commerciales. D’un autre côté, il est également clair que le grand public, qui, de manière quelque peu surprenante, a adopté le premier film, a rejeté ce dernier effort. Et s’ils tenaient un Joker film et personne n’est venu ? Ceci, en fin de compte.