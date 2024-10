Folie à Deux atteint 7 millions de dollars en avant-premières alors que les fans et les critiques partagent des critiques controversées sur la suite musicale

À propos de l’auteur

Né et élevé à New York, puis immigré au Canada, Steve Seigh est rédacteur, chroniqueur et critique de JoBlo.com depuis 2012. Il a débuté avec Ink & Pixel, une chronique célébrant la magie et l’évolution de l’animation, avant de lancer le compagnon Série YouTube Films d’animation revisités. Il est également l’animateur du podcast Talking Comics, une émission audio axée sur la personnalité et axée sur les bandes dessinées, les films, la musique et bien plus encore. Vous le surprendrez rarement sans écouteurs sur la tête et sans crêpes dans l’haleine.