Il existe tout un monde de commodité et de multitâche dont vous ne seriez pas au courant à moins d’avoir utilisé un smartphone pliable. Avec sa série Galaxy Z Fold et son Galaxy Z Flip qui définissent la catégorie, Samsung Electronics a dépassé les limites des facteurs de forme traditionnels des smartphones pour offrir aux utilisateurs de nouvelles expériences diverses.

Contrairement au passé où un écran signifiait qu’une application était ouverte, les utilisateurs de téléphones pliables Galaxy Z peuvent diviser leurs écrans en fonction de ce qu’ils doivent faire, et même reposer leur téléphone facilement pour exploiter les applications en mains libres. Avec la dernière gamme de téléphones pliables, ces fonctionnalités multitâches ont évolué pour devenir plus sophistiquées et offrir des expériences utilisateur plus uniques.

Dans la deuxième partie de cette série en deux parties, Samsung Newsroom fournit des conseils utiles pour exploiter le facteur de forme et l’expérience utilisateur (UX) uniques de la gamme pliable Galaxy Z pour des scénarios quotidiens d’une manière que vous n’auriez peut-être pas pensé auparavant.

Fenêtre multi-active ①: Affichage de deux applications de navigation – simultanément

Lorsque vous choisissez l’itinéraire à emprunter avec une application de navigation, des circonstances imprévues, telles que des embouteillages ou des travaux, peuvent vous faire regretter l’itinéraire que vous avez emprunté. Les utilisateurs de téléphones pliables Galaxy Z ont une solution facile à de telles situations: grâce à Multi-Active Window, vous pouvez facilement ouvrir deux applications de navigation différentes en même temps pour comparer les heures d’arrivée prévues et les situations de circulation afin de suivre l’itinéraire de navigation qui va vous amener à destination le plus rapidement possible.

Notamment, le Galaxy Z Fold2 dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces qui vous permet de vérifier votre itinéraire d’un seul coup d’œil. Si vous souhaitez revenir à la suite d’une seule application de navigation, ajustez simplement le plateau de la fenêtre multi-active pour afficher l’application de navigation que vous préférez d’un simple toucher de l’écran. Avec cet écran facile à voir et facilement divisible, vous pouvez naviguer aux heures de pointe avec un coup de main supplémentaire.

Fenêtre multi-active ②: La banque mobile simplifiée

À mesure que les services bancaires mobiles sont devenus plus pratiques, il est devenu de plus en plus courant pour nous d’utiliser nos smartphones pour effectuer des transactions financières au cours de notre journée, en particulier lorsque nous devons envoyer de l’argent à un ami ou effectuer un achat en ligne rapide. Cependant, les numéros de compte bancaire ne sont pas faciles à mémoriser, ce qui signifie que lorsqu’il s’agit d’effectuer un transfert, nous nous retrouvons à basculer entre les fenêtres d’applications, ce qui rend ce qui devrait être un processus transparent quelque peu gênant.

Les utilisateurs de téléphones pliables Galaxy Z peuvent effectuer leurs virements bancaires mobiles en un rien de temps, car ils peuvent diviser l’écran de leur smartphone pour afficher l’application de messagerie avec les informations de compte sur la moitié supérieure et gérer leur application bancaire mobile sur la moitié inférieure. Vous pouvez profiter de transactions pratiques et précises dès le premier essai sans avoir à mémoriser les numéros de compte, car vous pouvez vérifier les informations correctes au fur et à mesure grâce à Multi-Active Window.

Lorsque vous avez besoin d’accéder régulièrement à des informations ou des détails pour un virement bancaire, vous pouvez utiliser App Pair, une fonctionnalité qui vous permet d’ouvrir jusqu’à trois de vos applications les plus fréquemment utilisées en même temps, pour « coupler » votre bloc-notes avec votre mobile. application bancaire – ce qui signifie que les deux s’ouvriront simultanément et vous permettront d’effectuer vos paiements plus facilement.

Glisser-déposer: pour modifier des fichiers, même en déplacement

Nous avons tous eu ces moments après le travail où nous apprécions de nous déconnecter pour la journée – mais ensuite un message urgent arrive que la présentation sur laquelle nous travaillions nécessite une modification. Afin de permettre aux utilisateurs de répondre à ces demandes urgentes en utilisant uniquement leurs smartphones pliables Galaxy Z, Samsung a développé des fonctions d’édition de documents intuitives pour une édition facile des fichiers dans toutes les situations.

Le glisser-déposer est une fonctionnalité qui vous permet de copier et coller du texte, des graphiques et des images instantanément lorsque vous utilisez des applications compatibles. Par exemple, supposons que vous ayez divisé votre écran en trois parties à l’aide de la fenêtre multi-active pour ouvrir Excel, PowerPoint et Word en même temps. Vous pouvez facilement modifier tous vos fichiers en une seule fois avec cette fonctionnalité, car vous pouvez copier des données d’Excel et les coller immédiatement dans votre présentation PowerPoint, ou copier une image à partir de PowerPoint et la coller directement dans votre document Word. De l’édition à l’envoi du fichier édité, tout peut être pris en charge directement depuis votre smartphone.

Fenêtre multi-active ③: Rendre les plans de voyage plus faciles et plus rapides avec l’écran partagé vertical

Faire des plans de voyage concrets et organisés est un élément crucial pour passer des vacances reposantes, en particulier lorsque vous prévoyez un week-end spontané ou un voyage soudain qui ne vous laisse pas beaucoup de temps pour planifier. Tout faire en même temps peut être accablant.Par conséquent, en exploitant le mode fenêtre multi-active et écran partagé vertical de votre téléphone pliable Galaxy Z, vous pouvez planifier vos vacances et vos réservations avec une efficacité optimale. Tout d’abord, divisez votre écran supérieur verticalement et exploitez l’écran du bas pour rechercher vos idées de vacances tout en notant les itinéraires dans une moitié de votre écran supérieur divisé et en recherchant les prix en temps réel des hébergements sur l’autre moitié.

De plus, les utilisateurs de Galaxy Z Fold peuvent simplement faire glisser vers la gauche sur leur panneau Edge, appuyer sur l’application qu’ils souhaitent basculer dans leur disposition Multi-Active Window et la faire glisser dans la disposition pour ouvrir instantanément l’application. Pour vos mises en page les plus couramment utilisées, vous pouvez également enregistrer un mode spécifique dans votre panneau Edge pour un accès facile et instantané chaque fois que vous en avez besoin.

Mode Flex: Exploitez votre téléphone pliable pour la victoire avec un deuxième écran

De nos jours, de nombreux joueurs utilisent des procédures pas à pas du jeu, qui sont des guides qui fournissent des informations utiles sur les personnages, les cartes, les éléments et plus encore du jeu. Afin de profiter le plus efficacement d’une procédure pas à pas tout en jouant à un jeu, les utilisateurs du Galaxy Z Fold2 peuvent exploiter leur smartphone comme un moniteur secondaire pratique en utilisant le mode Flex et l’écran Cover. Placez simplement votre appareil dans un endroit pratique et profitez de jeux sans stress sans avoir à installer un moniteur secondaire ou à disposer un smartphone dans le meilleur champ de vision.

Si vous souhaitez regarder la procédure pas à pas du jeu plus en détail, il vous suffit de déplier le Galaxy Z Fold. La série Galaxy Z Fold prend en charge la continuité des applications, ce qui signifie que vous pouvez vous déplacer librement entre les écrans Cover et Main.