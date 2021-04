Depuis leur lancement, la série Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip attirent l’attention grâce à leur facteur de forme unique. Leurs écrans pliables et dépliants offrent une nouvelle expérience aux utilisateurs habitués à un écran plat – et maintenant ce facteur de forme spécial apporte des avantages particuliers aux utilisateurs dans la vie quotidienne.

Dans cette série en deux parties, la salle de presse Samsung détaillera certains de ces moments et situations dans lesquels les facteurs de forme révolutionnaires de la gamme pliable de Samsung Electronics sont particulièrement utiles. Continuez à lire pour en savoir plus.

Capture d’écran partagé: pour un partage instantané de ces moments incontournables

Lorsque vous regardez une émission de télévision ou un film, vous êtes obligé de tomber sur une scène hilarante que vous n’avez qu’à partager avec les autres. Alors, que faites-vous lorsque vous souhaitez partager ces scènes incontournables avec des amis? Vous devez subir le processus fastidieux de capture d’écran, de recadrage, d’édition et de partage de votre capture d’écran via l’application de messagerie, le tout sans manquer le moins possible de votre émission préférée. Afin de vous permettre de profiter de votre contenu préféré tout en partageant, le Galaxy Z Fold2 est livré avec la fonction Split Screen Capture.

La fonction de capture d’écran partagé du Galaxy Z Fold2 vous permet de prendre une capture d’écran distincte de trois applications maximum sur votre écran en même temps, puis de sélectionner uniquement les captures d’écran de l’application ou des applications spécifiques de votre choix. Après avoir capturé l’écran séparé, vous verrez les captures d’écran des applications ouvertes au bas de votre écran. Sélectionnez simplement la capture d’écran que vous souhaitez partager et faites glisser et déposez cette image dans votre application de messagerie pour partager de manière transparente l’image pour des contenus multimédias et des expériences de partage ininterrompus.

Mode Flex ①: Pour des expériences de visionnage indépendantes

Regarder une vidéo sur votre smartphone avec l’appareil posé sur une surface sans support de téléphone, trépied ou support n’est jamais très agréable; même lorsque vous posez votre téléphone contre un objet, il est beaucoup trop facile pour le téléphone de glisser vers le bas, et sans support ou autre accessoire, il n’est pas toujours facile de placer votre téléphone à l’angle souhaité. Cependant, si vous utilisez un appareil pliable Galaxy Z, vous n’avez pas à vous soucier de ces obstacles et il n’est pas nécessaire d’acheter des accessoires séparés. Les appareils eux-mêmes peuvent agir comme leur propre support afin de vous permettre de regarder votre contenu préféré sous différents angles tout en bougeant librement les deux mains.

Lorsque vous utilisez le mode Flex, l’écran se divise automatiquement en deux lorsque vous pliez le téléphone pour le faire tenir à un certain angle. L’avantage unique du Galaxy Z Fold2 est que vous pouvez même regarder le média que vous avez choisi directement à partir de l’écran de couverture. Si vous pliez votre smartphone pour qu’il repose sur ses deux écrans avec la charnière pointant vers le haut comme une tente, vous pouvez regarder des vidéos dans cet autre format unique et stable. L’écran de couverture du Galaxy Z Fold2 de 6,2 pouces, amélioré par rapport à la taille d’écran de la couverture de 4,6 pouces du précédent Fold, correspond à la taille des écrans de smartphone ordinaires, ce qui signifie que vos expériences de visionnage ne sont pas compromises lorsque vous regardez du contenu.

Double aperçu: pour les photos prises à votre guise

L’un des grands avantages de passer du temps avec des amis proches est que, lorsque le moment se présente, vous disposez de vos propres photographes personnels. Mais les compétences photographiques de tout le monde ne sont pas les mêmes – parfois, la photo que vous prenez pour votre ami sera fabuleuse tandis que celle qu’il prend pour vous pourrait utiliser un peu de travail. Afin d’offrir de meilleures expériences de prise de vue et de protéger les amitiés, Samsung a développé la fonction Dual Preview, disponible sur le Galaxy Z Fold2.

Le double aperçu permet non seulement au photographe, mais également au sujet de l’autre côté de l’appareil photo de se regarder sur l’écran de grande taille du Galaxy Z Fold2. Vous pouvez expérimenter votre expression faciale et votre pose pour trouver le meilleur look, puis même prendre directement la photo vous-même en montrant la paume de votre main à l’appareil photo. Essentiellement, même lorsque votre ami tient votre téléphone comme un trépied, vous pouvez prendre des selfies de la manière qui vous convient le mieux.

Mode Flex ②: Pour un montage plus précis

Ces jours-ci, nous ajoutons toujours des filtres ou d’autres couches de ce type, telles que des mots manuscrits et des autocollants, à nos images. La gamme de téléphones pliables Galaxy Z est là pour vous aider à effectuer ces modifications plus précisément grâce à sa fonction Multi-Window. Lorsque vous divisez l’écran en deux et ouvrez l’image d’origine en haut et l’application de retouche photo dans l’affichage inférieur, vous pouvez travailler sur les photos tout en comparant les deux écrans en temps réel. * En comparant les modifications à l’image d’origine, vous pouvez vous assurer que tous les effets spéciaux que vous ajoutez sont alignés sur le ton de la photo d’origine. Vous pouvez également ouvrir une image que vous souhaitez utiliser comme référence sur l’écran supérieur lors de l’édition sur l’écran inférieur pour encore plus d’inspiration d’édition.

Pour plus de facilité d’édition, vous pouvez également exploiter la fonction de gomme d’objet alimentée par l’IA qui efface les objets inutiles dans vos photos. Ouvrez simplement la photo originale sur l’écran supérieur et utilisez l’écran inférieur pour effacer ces arrière-plans ou autres éléments inutiles dans vos photos un par un en touchant l’écran. En comparant la version modifiée et la version originale à la fois, vous pouvez vous assurer que ce qui reste dans vos photos retouchées vaut la peine d’être souligné.

Cadrage automatique: pour un réglage d’angle transparent avec AI automatique dans les prises de vue de groupe

Prendre une photo de groupe pour commémorer le moment où passer du temps avec les amis et la famille est un must. Cependant, quelqu’un dans le groupe souffrira toujours d’être pris au mauvais angle, ou devra supporter l’inconvénient d’ajuster la caméra plusieurs fois pour trouver l’angle parfait pendant que les autres se déplacent. C’est pourquoi la ligne pliable Galaxy Z est dotée de la fonction de cadrage automatique dédiée, qui vous aide à prendre des photos de tous les membres d’un groupe sous le bon angle.

Grâce aux capacités d’apprentissage automatique alimentées par l’IA, le cadrage automatique reconnaît le corps et les visages du ou des sujets devant l’appareil photo, puis suit et ajuste automatiquement l’angle de vue pour les capturer en zoomant ou en arrière, en déplaçant l’écran et plus. La mise au point de la caméra s’ajuste automatiquement lorsque jusqu’à deux personnes se déplacent vers l’intérieur et la mise au point, et une fois que plus de trois personnes pénètrent dans le cadre, la caméra effectue un zoom arrière afin que le plus de personnes possible puissent apparaître sur la photo. Placez simplement votre appareil pliable Galaxy Z au bon angle et vous êtes plus que prêt à prendre des photos de groupe gagnantes qui méritent d’être partagées.

* Certaines applications de retouche photo peuvent ne pas prendre en charge la fonction Multi-Window.