Folarin Balogun s’exprime sur le premier but d’Arsenal alors qu’Arteta prépare un nouveau contrat

Folarin Balogun dit qu’il était “vraiment heureux” de marquer son premier but à Arsenal et a exhorté l’entraîneur Mikel Arteta à continuer de “lui faire confiance”.

Balogun, 19 ans, est sorti du banc à la 82e minute de l’affrontement de la Ligue Europa et n’a pris qu’une minute pour ouvrir son compte Gunners lors de sa deuxième apparition senior.

L’attaquant anglais U20 a reçu une passe carrée d’Emile Smith Rowe, s’est retourné dans la surface et a terminé instinctivement pour couronner un affichage professionnel d’Arsenal.

Le camée brillant et le but tardif de Balogun étaient le dernier rappel de son potentiel phénoménal. Il est en rupture de contrat à la fin de la saison et Arteta tient à le lier à un nouvel accord.

En attendant, Balogun a fait appel à son gaffer pour qu’il continue de lui donner des minutes avec la première équipe pour continuer son développement.

“Je me sens vraiment heureux, cela montre que tout le travail acharné que j’ai accompli au fil des ans commence à peine à porter ses fruits”, a déclaré Balogun au site officiel d’Arsenal.

«Il est important que je continue à travailler dur pour profiter de plus de moments comme celui-ci.

Folarin Balogun est-il le joueur hors pair du talentueux groupe de jeunes d’Arsenal? Donnez votre avis ici.